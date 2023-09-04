Прогноз погоди в Україні у вівторок, 5 вересня, порадує наших громадян комфортною та теплою погодою. Зокрема, по всій території нашої держави не буде жодних опадів.

Попри це, у всіх областях усе ж очікують мінливу хмарність. Тому українці мають можливість насолодитися приходом того самого бабиного літа.

По всій Україні збережеться тепла погода з відсутністю значних опадів. Зокрема, температура у більшості областей нашої держави коливатиметься від +23 до +25 градусів. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.

На Заході й Півночі України погода порадує наших громадян відсутністю значної спеки, а також палючого сонця. У цих регіонах очікується мінлива хмарність, а температура становитиме від +23 до +25 градусів. Найжаркіше цього разу буде на Закарпатті, адже температура там буде від +24 до +26 градусів.

Схожою буде погода у центральних областях нашої держави. Температура там коливатиметься від +24 до +27 градусів, без значних вітрів.

Найтепліше буде на Сході й Півдні нашої держави. Туди завітає по-справжньому тепла літня погода з високою температурою, але з мінливою хмарністю. Температура в залежності від регіону становитиме від +23 до +29 градусів. Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні, а найхолодніше у Харкові й Полтаві.