В Україну повертається літо: прогноз погоди на 5 вересня [ Редагувати ]
Прогноз погоди в Україні у вівторок, 5 вересня, порадує наших громадян комфортною та теплою погодою. Зокрема, по всій території нашої держави не буде жодних опадів.
Попри це, у всіх областях усе ж очікують мінливу хмарність. Тому українці мають можливість насолодитися приходом того самого бабиного літа.
По всій Україні збережеться тепла погода з відсутністю значних опадів. Зокрема, температура у більшості областей нашої держави коливатиметься від +23 до +25 градусів. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.
На Заході й Півночі України погода порадує наших громадян відсутністю значної спеки, а також палючого сонця. У цих регіонах очікується мінлива хмарність, а температура становитиме від +23 до +25 градусів. Найжаркіше цього разу буде на Закарпатті, адже температура там буде від +24 до +26 градусів.
Схожою буде погода у центральних областях нашої держави. Температура там коливатиметься від +24 до +27 градусів, без значних вітрів.
Найтепліше буде на Сході й Півдні нашої держави. Туди завітає по-справжньому тепла літня погода з високою температурою, але з мінливою хмарністю. Температура в залежності від регіону становитиме від +23 до +29 градусів. Найтепліше буде в Одесі, Миколаєві та Херсоні, а найхолодніше у Харкові й Полтаві.
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