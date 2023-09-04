Комітет Ради підтримав звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна [ Редагувати ]
Комітет з питань економіки Верховної ради України сьогодні, 4 вересня, підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна.
Про це повідомляє в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
"Комітет з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади Голови Фонду держмайна", - йдеться у повідомленні.
За словами депутата, далі має відбутися голосування за це рішення в Раді.
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