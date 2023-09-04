Європейським країнам варто підтримувати Україну у боротьбі проти росії зараз, а не закуповувати зброю, аби заохочувати агресора до підготовки до нових воєн.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щоразу, коли бачу новини про масштабні закупівлі зброї та техніки різними європейськими країнами, у голові постає одне просте питання: а з ким ви збираєтеся воювати найближчі 100 років? Ні, я цілком серйозно", - написав він.

Подоляк зазначив, що якщо єдиний і головний стратегічний противник Європи - це Росія з її бездонними імперськими апетитами, а демілітаризацію російського потенціалу зараз здійснює Україна, чи не правильніше і дешевше зараз було б підтримати нашу державу та відкинути російську загрозу на багато десятиліть?

"Чи хтось дійсно серйозно обирає інвестиції в сумнівні "мирні плани" заохочень агресора та підготовку до війни власного народу?" - додав радник голови ОП.