Україна має фотодокази того, що російські ударні дрони впали на території Румунії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитимуть румунська влада, яка потім повинна не тільки зробити висновки, але й сказати, що вони з цим робитимуть. Висновки зробити простіше, ніж потім щось з ними зробити. Тому така реакція", - зазначив він.

Глава МЗС нагадав, що падіння дронів країни-агресора на території Румунії, яка є членом НАТО, сталося під час чергової атаки на українську портову інфраструктуру на річці Дунай.

В свою чергу міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заперечує, що російські дрони падали на території її країни.

"Ми бачили, що Росія цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру, не дозволяючи Україні експортувати зерно. Звичайно, є ризик надзвичайних подій чи інцидентів, але поки що цього не було", - заявила вона.