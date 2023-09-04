Робота над альтернативними маршрутами для експорту українського зерна триває як ніколи. Російський диктатор володимир путін - єдиний, завдяки кому не працює зерновий коридор.

Про це заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє News.de.

"Гра Путіна із зерновою угодою цинічна", - заявила вона.

Водночас Бербок назвала важливими зусилля президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана щодо "повернення угоди на круги своя", кажучи про його зустріч із російським диктатором.

"Тільки завдяки Путіну вантажні судна знову не мають вільного проходу. Росія посилює глобальний голод. Проте робота над альтернативними маршрутами триває - зараз як ніколи", - заявила міністр.

Вона додала, що європейські коридори солідарності для експорту зерна залізницею, суднами та автотранспортом "уже є рятувальними колами для світових поставок зерна".

Бербок також подякувала Румунії за бажання подвоїти експортні потужності для українського зерна до чотирьох мільйонів тонн на місяць до кінця року.