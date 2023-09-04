В Умані введуть обмеження на два тижні [ Редагувати ]
У мікрорайоні Умані, де проживатимуть паломники-хасиди на Рош ха-Шана, запровадять кілька обмежень. Зокрема, там заборонять продавати алкоголь.
Про це повідомляє Уманська міська рада у Facebook.
За інформацією міськради, у період з 9 до 22 вересня у мікрорайоні заборонять:
- продаж алкогольних напоїв та речовин, що виробляються на спиртовій основі (крім лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів та дезінфекційних засобів);
- продаж та використання піротехнічних засобів, у тому числі салютів, феєрверків, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект;
- продаж пневматичної зброї та іграшок, які імітують зброю.
У відомстві зазначають, що обмеження вводять для безпечного святкування Рош ха-Шана в умовах воєнного стану.
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