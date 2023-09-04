У Києві повідомили про "мінування" всіх ТЦ [ Редагувати ]
У понеділок ввечері, 4 вересня, до поліції Київа надійшло повідомлення про те, що всі торгові центри у місті нібито заміновані. Інформацію перевіряють.
Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Поліція столиці отримала інформацію про мінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться у разі потреби.
Він додав, що 1 вересня і сьогодні, 4 вересня, поліція отримувала неправдиві повідомлення про мінування всіх шкіл у Києві. Тому мешканців закликали зберігати спокій.
За словами Попка, поліція, рятувальники та Служба безпеки України вживають усі необхідні заходи.
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