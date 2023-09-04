У понеділок ввечері, 4 вересня, до поліції Київа надійшло повідомлення про те, що всі торгові центри у місті нібито заміновані. Інформацію перевіряють.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.

Поліція столиці отримала інформацію про мінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться у разі потреби.

Він додав, що 1 вересня і сьогодні, 4 вересня, поліція отримувала неправдиві повідомлення про мінування всіх шкіл у Києві. Тому мешканців закликали зберігати спокій.

За словами Попка, поліція, рятувальники та Служба безпеки України вживають усі необхідні заходи.