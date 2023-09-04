Директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук заявив, що ситуація в енергосистемі залишається досить складною. Жителям Дніпра варто готуватись до відключення електроенергії. Про це повідомляє ""Наше місто".".

За його словами, не можливо відновити на 100% пошкодження, які були завдані українській енергосистемі під час обстрілів рф. Він радить економити та відповідально споживати електроенергію.

Потрібно розумно споживати електроенергію. Зменшити навантаження на мережі хоча б у пікові години. Якщо графік споживання буде більш згладженим, то енергетикам буде набагато легше.

Він зауважив, що відключень електроенергії не уникнути. Тому варто готуватись до відсутності світла за графіками.

За поточних умов та того, що люди будуть заощаджувати, якщо ми будемо переживати цю зиму по нашій області з таким же графіком і в такому режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення будуть. Я думаю, що вони будуть по графіку, ми впораємося з його виконанням, як і минулого року. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих відключеннях-включеннях. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре.

Терещук зауважив, що місто намагатиметься "пройти зиму не гірше, ніж минулого року". Основною задачею ДТЕК буде чітке дотримання графіку відключень.