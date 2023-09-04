Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування полковника Дениса Чаюка. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ТЦК.

Чаюка вже представили колективу і він приступив до виконання своїх обов'язків.

Раніше він був заступником командира 128 окремої гірничо-штурмової бригади. На початку 2014 року він воював на Донбасі, брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве.

З 25 лютого 2022 року батальйонно-тактична група під його командуванням закріпилася на околицях Мелітополя. Там воїни дві доби стримували просування росіян у напрямку Запоріжжя і прикривали відхід інших підрозділів.

Під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року Чаюк отримав від ворожої гранати.

А у квітні цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.