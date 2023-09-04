Залужний призначив нового начальника Львівського ТЦК [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив головою Львівського обласного територіального центру комплектування полковника Дениса Чаюка. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ТЦК.
Чаюка вже представили колективу і він приступив до виконання своїх обов'язків.
Раніше він був заступником командира 128 окремої гірничо-штурмової бригади. На початку 2014 року він воював на Донбасі, брав участь у боях за Луганський аеропорт і Дебальцеве.
З 25 лютого 2022 року батальйонно-тактична група під його командуванням закріпилася на околицях Мелітополя. Там воїни дві доби стримували просування росіян у напрямку Запоріжжя і прикривали відхід інших підрозділів.
Під час боїв у Запорізькій області в березні минулого року Чаюк отримав від ворожої гранати.
А у квітні цього року президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України.
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