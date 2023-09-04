Окупанти атакували Одещину "шахедами" з нової партії - Гуменюк [ Редагувати ]
Війська рф атакували Одеську область дронами-камікадзе "шахед" з нової партії. По це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів.
росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одеської області відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів".
За словами Гуменюк, росіяни намагаються нищити цивільну інфраструктуру України дешевим способом.
На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способ.
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