Війська рф атакували Одеську область дронами-камікадзе "шахед" з нової партії. По це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі одного з телеканалів.

росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одеської області відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "шахедів".

За словами Гуменюк, росіяни намагаються нищити цивільну інфраструктуру України дешевим способом.