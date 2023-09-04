Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився, більше ніж три тисячі людей були обстежені на холеру, проте спалаху захворювання вдалося уникнути.

За його словами, одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.