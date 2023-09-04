"Спалахів холери вдалося уникнути": МОЗ про ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що основний етап ліквідації катастрофи на Каховській ГЕС завершився, більше ніж три тисячі людей були обстежені на холеру, проте спалаху захворювання вдалося уникнути.
За його словами, одразу після теракту на Каховській ГЕС на території Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб було сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози.
Моніторинг проводився щоденно, завдяки злагодженій роботі спеціалістів ЦКПХ (Центр контролю та профілактики хвороб - ред.) та медиків, екстрених служб та оперативному обміну інформацією з органами місцевого самоврядування і тому, що люди дослухались до обмежень та рекомендацій, вдалося уникнути спалахів інфекційних хвороб.
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