Зеленський відвідав Донеччину [ Редагувати ]
У понеділок, 4 вересня, президент України Володимир Зеленський записав традиційне відеозвернення до українців.
Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк". Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів.
"Вісім бригад за цей день. Кожна особлива, але всі потужні! Дякую за результати, які даєте нашій державі щодня, воїни!", - додав він.
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