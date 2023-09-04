У понеділок ввечері, 4 вересня, у російській москві спалахнула масштабна пожежа неподалік Ленінградського вокзалу. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

За попередніми даними, полум'я спалахнуло через те, що хтось підпалив купу сміття. Від нього вогонь перекинувся на порожні склади.

Як пишуть російські ЗМІ, на місце події вже вирушили екстрені служби та пожежний поїзд. Чи є постраждалі - наразі не відомо.