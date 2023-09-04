В Асканії-Нові кілька днів вирує пожежа [ Редагувати ]
В унікальному заповіднику Асканія-Нова продовжує вирувати вогонь. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
В останній пожежі, яка виникла 1 вересня через удар блискавки, згоріли 1790 гектарів заповідного степу. Про це свідчать дані супутникових знімків. Найбільших уражень зазнала фауна безхребетних та рослинні угруповання ковили волосистої, занесені до Зеленої Книги України.
"Це сьома пожежа, яка виникла у Асканії-Нові з моменту повномасштабного вторгнення рф і тимчасової окупації. Сумарно вогонь знищив понад 3500 гектарів заповідника", - йдеться у повідомленні.
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