"Зернова угода": Кулеба дав відповідь на заклики Ердогана "пом'якшити підхід" [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не йтиме на поступки у питанні поновлення "зернової угоди", як цього захотів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав в ефірі телемарафону.
Міністр зазначив, що українські дипломати контактували з турецькою стороною перед зустріччю Ердогана з путіним у Сочі та "чітко всі роз'яснили".
Наша позиція справедлива - ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.
Він наголосив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.
Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на росію.
по темі
Зеленський відвідав бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання "Донецьк"
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний призначив голову Львівського обласного територіального центру комплектування
У неділю, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про те, що рф днями доправила до білорусі перші ядерні боєголовки
У Дніпрі обирають запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня