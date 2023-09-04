Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не йтиме на поступки у питанні поновлення "зернової угоди", як цього захотів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що українські дипломати контактували з турецькою стороною перед зустріччю Ердогана з путіним у Сочі та "чітко всі роз'яснили".

Наша позиція справедлива - ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.

Він наголосив, що Україна розраховує почути, що привезли турецькі колеги з Сочі, та дізнатися про всі деталі, а потім приймати рішення.

Але однозначно, що ми стоятимемо на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на росію.