Ментальне здоров'я - головна тема цьогорічного саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві [ Редагувати ]
Ментальне здоров'я - головна тема цьогорічного саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться в Києві. Організатори анонсують підписання важливих меморандумів для поліпшення медичних сервісів в Україні.
А також обмін досвідом - із фахівцями з усього світу й залучення найкращих експертів у сфері здоров'я для того, аби допомогти українцям подолати наслідки постійного стресу. Докладніше - у нашому сюжеті.
Звуки сирен та вибухів, тривожні новини з фронту. Понад півтора року повномасштабна війна випробовує на міцність психіку українців. Медики наголошують - порушення ментального здоров'я може зрештою зашкодити і фізичному. Тривалі переживання збільшують ризик інфарктів та інсультів, провокують розлади сну та харчування.
Оксана Збітнєва - голова громадської організації "Безбар`єрність", керівниця Координаційного центру з психічного здоров'я при Кабміні:
Нереагування на потребу людей в тому, щоб вчитися і розуміти, як справлятися з собою щодня, щохвилини - позначиться не лише на фізичному здоров'ї людей, як наслідок навантаження на медичну систему, а й на економіці. Є такі світові цифри: щороку збитки в економіці світу на рік становлять майже 1 трильйон доларів - це від зниження працездатності внаслідок порушення ментального здоров'я.
Як в умовах постійного стресу зберегти ментальне здоров'я? Відповідь на це питання шукатимуть учасники цьогорічного саміту перших леді та джентльменів.
Олена Зеленська - Перша Леді України:
Тема є найгарячішою в усьому світі, тут ми також відбиваємо тренди. Але, зрозуміло, що для нашої країни ця тема є надважливою в умовах повсякденних атак, війни, зростання кількості постраждалих, поранених, постійного стресу наше суспільство вимагає нових рішень у цій сфері і ми будемо намагатися, приєднавши експертне середовище, лідерів думок з різних країн намагатися піднімати цю тему на більш високий рівень.
Питання "Ти як?" - ставлять українці один одному щодня. Це питання - своєрідне гасло Всеукраїнської програми ментального здоров'я, яку ініціювала перша леді. Медична система України - залучатиме провідних фахівців з усього світу для обміну досвідом. Саміт перших леді та джентльменів пройде вже завтра у Києві. Наша знімальна група працюватиме там - і розкаже про головні здобутки цьогорічного заходу.
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