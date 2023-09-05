Село Барвінок, на Херсонщині, росіяни окупували ще на початку війни: хроніка окупації [ Редагувати ]
Вони заїхали у село цілими колонами. Розповідали місцевим про велич росії, а потім... ходили по дворах в пошуках їжі. А вже після - почались обстріли, залякування та погрози.
Село Барвінок, на Херсонщині, росіяни окупували ще на початку війни. Селяни жили в оточенні російських військ майже 9 місяців. Хроніки окупації в матеріалі Наталі Сінченко.
Ольга - жителька с. Барвінок:
Знаєте, то як ото були черепашки-ніндзя і наверху їх дуже багато було: в масках, касках, в очках, бородаті такі.
Пані Ольга пригадує перші дні війни. Тоді було дуже лячно.
Ольга - жителька села Барвінок:
Заїхали поза селом. Техніка, то знаєте як в кіно ми раніше бачили, то як в кіно. Це було страшно дуже конечно.
Путінська армія розташувалася за селом, у посадці. Окупанти мали чимало озброєння, проте зовсім не мали їжі.
Ольга - жителька с. Барвінок:
Прям ходили по селу просили їсти.
Олена- жителька села Барвінок:
І з таким гранатометом біжить і видно, що десь з глибинки росії, бо чокав. І поїсти… а я кажу: "Ну хай вас росія і накормить, що ви сюда прийшли". Ну він так розвернувся, аж страшно було по началу, а потоом…
В селі були буряти, так звані ДНРівці та ЛНРівці, кадирівці та регулярні війська. Окупанти сподівалися, що в Україні їх зустрінуть хлібом і сіллю. Та нарвалися на спротив.
Олена- жителька села Барвінок:
Вони казали: "Барвінок - це якось неадекватний". - А чого? - Бо ми їх не прийняли, як треба ми до них не відносились.
Місцевим московити спершу розповідали казки, мовляв, не знали куди їдуть.
Олена - жителька с. Барвінок:
А ми кажемо "переходьте на нашу сторону", вони кажуть "нє". У нас двоє дітей, там туда-сюда. Немає смисла. Унас там кредіти.
Життя в окупації було складним: ні води, ні зв'язку, ні електрики. Та люди пристосувалися.
Ольга - жителька села Барвінок:
Люди зібралися та вичистили колодязі. Ми брали воду, вода була мутна, як глина. Але ми відстоювали цю воду та готували їсти. В одного хлопця вітряк був і від цього вітряка ми заряджали телефони.
А росіяни гнули своє. Розповідали, як гарно на росії і пропонували виїжджати. Люди опиралися, тоді загарбники взялися обстрілювати село.
Олена - жителька с. Барвінок:
Передова продвигалася, а ми їм мішали, бо вони думали, що ми за спиною ми їх здаємо постоянно, мішаєм їм воювать. І начали нас обстреливать - по 10 снарядів випускали на село на хати.
Ольга - жителька с. Барвінок:
І бил приход і убило два человека.
Роман - житель с. Барвінок:
Перву положили за хатою його, а потом, вони через пол. Часа вийшли провірить і подивиться, що ж там. А тут прилітає прямо в них. Первій був пристрелочний, а вторий був прямо в них.
Після цього люди почали виїжджати. У Барвінку із півсотні мешканців залишився один пенсіонер. Він і бачив, як ЗСУ розгромили окупантів. Його слова переповідає пані Олена.
Олена- жителька села Барвінок:
Їх снаряди тут розривались, склади розривались, в погребах сиділи. У них тут "гради" були, всі машини і наші війська прямим попаданнями. Ну їх погнали, вообщем можна сказать.
Майже всі жителі до села вже повернулися, налагоджують побут, відновлюють оселі. І дякують кожному українському воїну!
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