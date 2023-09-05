Термометр, фонендоскоп, медична аптечка - з такою зброєю в руках Сергій залишався під обстрілами в Бахмуті.

Терапевт, що залишив Бахмут останнім. Герой нашого наступного сюжету з честю виконав свій медичний обов'язок та евакуювався до Києва навесні цього року. Приймає пацієнтів у Центрі медичної допомоги Бахмута, який цього року відкрився в Києві.

Як лікарі зі зруйнованих міст починають життя з нуля, які хвороби найбільш турбують переселенців та про те, що тримає розкиданих по всій країні бахмутців разом - Роман Барашев розкаже.

Після літніх канікул Юркові - знову в дитсадок. Стан здоров'я хлопчика перевіряють фахівці Центра первинної медичної допомоги… з Бахмута.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги Бахмута:

Усі співробітники нашої амбулаторії - ми всі з Бахмута. 3 педіатри, 2 терапевти та 2 сімейних лікаря.

Релокована амбулаторія в Дарницькому районі Києва відкрилася навесні. Пацієнти тут - теж здебільшого переселенці.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута:

Бахмутці, переселенці із Запорізької, Херсонської, Донецької областей. Відсотків 80 - внутрішньо переміщені люди… Є з Вугледару, з Нової Каховки… Вони потрапили в таку ж життєву ситуацію, як ми. Ми гарно розуміємо один одного.

Пацієнтів Бахмутського Центру первинної меддопомоги розкидало по всій Україні, кажуть медики. Але з героєм нашого сюжету вони досі на зв'язку: Сергій проводить консультації телефоном. От і під час нашої зустрічі - дзвінок.

Сергій дає жінці медичні рекомендації, які можна озвучити дистанційно. І додає - днями амбулаторія Бахмутської первинки відкриється ще й у Дніпрі.

- Там будуть лікарі, нехай чоловік звернеться, треба йому зробити кардіограму.

Гіпертонія - на фоні важких стресів, шлункові проблеми - від нервів та тижнів, проведених у підвалах, загострення багатьох хронічних захворювань: це найпоширеніші діагнози переселенців із тих міст, які руйнує ворог.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута:

Не було телефонного зв'язку… Не було світла, ми не могли робити аналізи. Газ у нас відключили ще в травні 2022-го... В січні зачинилася остання аптека, і ми розраховували тільки на медикаменти, що залишились.

У таких умовах, іноді вмиваючись дощовою водою чи розтопленим снігом, терапевт Сергій Старусєв виконував свій медичний обов'язок у рідному Бахмуті. Там народився, там жив і працював.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута:

Ми лікували не тільки цивільних, військових теж... На базі одного із закладів був спочатку госпіталь, туди був приліт, госпіталь з'їхав, всі, кому була потрібна допомога, всі йшли до нас.

Залишив рідне місто Сергій лише в березні цього року. За тиждень до того, як рашисти вщент випалили район, де діяла його амбулаторія.

- Ось як ми опалюємо лабораторію. Буржуєчка стоїть. Тут було робоче місце, але після того, як над головою прилетіло, довелося його трошки переместити подалі. Ось такі до нас красавці прилетіли.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута:

Ми залишились з батьком. Сім'ю вивезли - жінку, мати, сина… Батько - водій, переніс інсульт, я його підтримував, він мене.

А це - наслідки зимових ворожих атак. Один зі снарядів розірвався за 20 метрів від амбулаторії.

- Сусідський будинок. Йому пощастило менше. Ось наслідки авіаудару. Рами вже місцеві позабирали, тому що нічим опалювати… А от приліт, от така вирвочка. Ось так люди живуть…

Термометр, фонендоскоп, медична аптечка - з такою зброєю в руках Сергій залишався під обстрілами в Бахмуті. Долаючи страх. Долаючи хвороби. Намагаючись врятувати кожного. Фіксуючи смерть за смертю.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута:

Дивлюсь рану, там стегнова артерія пошкоджена, намагаюсь перетиснути її, відкриваю, а там ще пошкоджений живіт. Не врятували. Помер у нас в амбулаторії. Дуже неприємний спогад. Було й таке, що цілими днями виписували довідки про смерть і діагноз у всіх один - травматичне ушкодження внаслідок бойових дій. Окуліст загинула при евакуації... Дехто з колег пропав, за них нічого невідомо... Із медзакладів, які готові до роботи, не залишилось жодного.

До повномасштабного вторгнення росії - в Бахмуті з населенням сімдесят тисяч чоловік, у 10-ти поліклініках працювали приблизно 40 терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, згадує Сергій. Зараз - це місто, де не залишилось лікарень, медиків, пацієнтів.

Сергій Старусєв, терапевт Центру первинної медичної допомоги міста Бахмута:

Найцінніше - я вивіз собаку. Річ - дворняга. Дружина знайшла… Вимахав - ось такий.

Зараз Сергій, як сам каже, вчиться жити з нуля. Разом із сім'єю. Поруч із сином. Знімає квартиру. Та не зраджує клятві Гіппократа - лікує переселенців і жителів столиці.