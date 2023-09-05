Кулінарний проект заради волонтерства. У невеликому швейцарському місті Бургдорф, що розташоване неподалік Берна, українці готують обіди, а зібрані кошти відправляють в Україну. Готують, здебільшого, близько десяти біженців. Інколи доєднуються українці, які вже давно емігрували до Конфедерації. Більше у сюжеті Світлани Прокопчук.

Світлана Прокопчук, кореспондентка:

Професійних кухарів тут немає. Журналісти, юристи, вчителі української мови та літератури, економісти та психотерапевти зібрались разом і ось уже півроку допомагають Україні.

Оксана Шупер, економістка:

Економіст, бухгалтер. - Але вариш сьогодні? - Борщ! Я не думаю, що він традиційний для всіх регіонів, кожен готує по-своєму, кожна господиня також готує по-своєму, але сьогодні борщ з Рівненського регіону.

Ідея належить Віталію Шевчуку. Його ініціативу підтримала місцева церква, яка допомагає іноземцям з інтеграцією.

Віталій Шевчук, юрист:

Перший раз взагалі більше ста людей було і це було трошки важко, бо ми так зразу як з головою окунулись в це.

Обіди українці влаштовують двічі на місяць. Тетяна щоразу куховарить два дні поспіль. Її рук справа - ці смачненькі десерти. Раніше Тетяна готувала лише для родини.

Тетяна Гнітецька, менеджерка:

Ми намагаємося готувати ті страви, які люблять швейцарці. Без макаронів в нас не обходить жодний наш обід і також даємо їм спробувати українські страви, дуже полюбляють борщ. Картоплю швейцарці люблять, це також і українська страва.

Якось українці ліпили вареники та згортали голубці. Не минулося без народної пісні та …сліз. Тоді вирішили частіше готувати звичні для швейцарців рибу, м'ясо, більше овочів.

Оксана Шупер, економістка:

Відчуваєш себе потрібною. Хоч якусь малесеньку часточку ти можеш зробити для українців і разом з українцями.

Кухню, посуд та меблі церква надає безкоштовно.

Штефан Шранц, лідер громади:

Існує сенс і він в тому, що команда може надавати підтримку для України. Ми вважаємо це доброю справою і тому само собою зрозуміло, що вони можуть брати все, чого потребують.

Натомість швейцарці платять за обід символічні гроші - 6 франків за дорослого та 4 - за дитину. Дехто донанить більше. Це дозволяє заробити кілька сотень франків.

Віталій Шевчук, юрист:

Цей невеличкий дохід, який ми тут маємо, ми всі кошти повністю відправляємо в Україну. В нас є багато знайомих волонтерів, вони відправляють нам фото, куди ці кошти пішли.

Майже усі дорослі тут із дітьми. Інколи допомагає і малеча. Але все – забажанням.

- Поллі, ти помагаєш? - Я без перчаток. Зараз я прийшла просто погратись.

Демократично команда ставиться і до зароблених грошей. Кому і скільки надсилати - за це щоразу голосують.

Марина Шевчук, психотерапевтка: