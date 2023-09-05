У Міністерстві оборони рф заявили про роботу засобів протиповітряної оборони в Калузької області, та нібито збиття цієї ночі одного безпілотника. Крім того, ще безпілотники начебто летіли на москву, і також були знищені у московській та Тверській областях, внаслідок чого є пошкодження об'єкта. Про це повідомляє Міноборони рф та мер москви сергій собянін.

Калузька область

У нальоті БПЛА на Калузьку область у відомстві країни-агресора, як зазвичай, звинувачують Україну.

5 вересня близько 03.00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації.

московська область

Крім того, за словами мера москви, була "спроба атаки" дрона на столицю рф. російський чиновник стверджує, що в ніч на 5 вересня було "знищено безпілотників у Калузької області та в Істринському районі, які намагалися здійснити атаку на москву".

Руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків, розповідає Собянін, "попередньо немає", проте на місці працюють екстрені служби.

Тверська область

Пізніше мер москви заявив про ще один дрон, який летів у напрямку до столиці рф. За його словами, БПЛА нібито збили у Тверській області у районі Завидово.

Там "за попередньою інформацією постраждалих та руйнувань немає", додає московський мер.

Наслідки "атаки дронів" на москву

Як уточнив собянін, через атаку БПЛА у підмосков'ї було пошкоджено побутовий об'єкт, а сталося це в Істринському районі внаслідок падіння уламків.

Оперативні служби працюють над усуненням наслідків".

Зазначимо, що раніше в ніч на 5 вересня в московському аеропорту Внуково було оголошено план "Килим", крім того, рейси також затримували на виліт і заліт у Домодєдово та Шереметьєво. Загалом затримали біля півсотні рейсів.