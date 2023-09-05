Рефлексії війни. У Кропивницькому художниця презентувала серію графічних робіт про емоції людини після повномасштабного вторгнення. Це чотири десятки малюнків. У кожному - переживання, трагедії, відчуття - від болю до надії.

Роботи цієї серії вже увійшли до різних художніх проєктів України. А повне зібрання графічних рефлексій бачили мої колеги.

Чотири десятки графічних робіт з'явились ось у цьому рожевому альбомі з початком повномасштабного вторгнення. І процес триває. Художниця передає свої відчуття, реакції на біль, втрати. Тут і Краматорськ, і Дніпро, й Оленівка.

Ольга Краснопольська, художниця:

Для мене ці люди, які поранені, полонені, вони стали образами, можливо, навіть сильнішими за образ Ісуса Христа, який на Голгофі був розіп'ятий на хресті, вони самі перетворились на хрести. Вони для мене такі образи, символи нових я не знаю, мучеників, мабуть, так мучеників.

Роботи цієї серії як картини великого розміру нині є частиною виставок, що демонструють як у Кропивницькому, так і в інших містах України. Й кожна з них - про емоції.

Ольга Краснопольська, художниця:

Дуже багато зразу людей поїхало з дітьми, взяли все, що було можливо взяти, і в мене іноді складалось враження, що прям цілими будинками виїжджають, тому що ти ідеш по під'їзду і всі квартири зачинені, нікого нема, такий будинок ніби сам став на колеса, поїхав, оце така рефлексія, що раптом в один момент спустошення таке.

Повну серію графічних робіт художниця презентувала у Кропивницькому для колег та друзів. Кожна рефлексія - не залишає байдужим глядача. Й саме цього прагнула художниця.

Ольга Краснопольська, художниця:

Ми всі переживаємо цю трагедію десь зі схожими асоціаціями, почуттями для того, щоб продовжити далі жити, треба виплакати це горе, цю біду, цю печаль і оце таке моє бажання просто дати людям можливість людям плакати, плакати і жити далі.

До графічних робіт художниця створила серію віршів. Можливо, з часом картини та поезія стануть єдиною книгою - ділиться мисткиня.