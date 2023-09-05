Чи перекидає росія свої резерви біля Бахмута: Кухарчук дав відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 5 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" командир другого штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук розповів, що знає про те, що росія перекидає свої резерви біля Бахмута.
Давайте говорити одразу про цей напрямок, тут не те, що росія почала перекидати резерви для оборони. Питання в тому, що цей напрямок для них з самого початку був найпріоритетнішим, адже основний удар, основну ставку у поясненні своїм громадянам щодо цілей цієї війни вони акцентували на так званому звільнені так званих ДНР та так званих ЛНР.
"З самого початку тут були найжорсткіші бої протягом усього періоду часу. Цей напрямок у них був, є і залишатиметься найпріоритетнішим. Резерви вони сюди підкидували завжди", - додав він.
Проте він зазначив, що ЗСУ все одно просуваються.
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