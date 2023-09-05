Врятувався із самого пекла. Його позивний "Малий", але вчинки - героїчні. У свої 22 роки прикордонник Денис брав участь у найзапекліших боях на нульових позиціях.

Після тяжкого поранення на Бахмутському напрямку, у шоковому стані, Денис з останніх сил намагався евакуювати пораненого товариша. З "Малим" на Івано-Франківщині, де він лікується після поранення, зустрілась наша кореспондентка Ольга Лучек. Про реалії війни та мрії, які втілять вже після неї - далі в метаріалі.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

Забігає до нас наш командир з криками, починає валити всі ліжка, шум, відкриває озброєння, починає всі ящики з БК відкидувати, у всіх паніка, ніхто не розуміє що відбувається. Нам подали команду до бою.

Так 22-річний прикордонник Денис згадує про 24 лютого 2022 року. О 6-ій ранку він уже виконував перше в своєму житті бойове завдання. А далі були вибухи, один за одним, ворог хизувався своєю силою. Перший бойовий досвід Денис отримав на гарячому тоді Луганському напрямку. Пригадує, була повна невідомість, не знав, куди саме їде.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

В один чудовий момент я розумію, що я в самій гарячій точці України на той момент, Лисичанськ. Перші враження - це був капец.

Денис із бойовими товаришами зайняли позиції. Ворог помітив їх - і почав прицільно обстрілювати. І з кожною годиною лютував ще більше.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

На нас пішло ДРГ, ворог хотів просунутися на наші позиції, вони були йому вигідні, займали певну висотку, був дуже хороший огляд на місцевість, але ми змогли при тому, що це був наш перший контакт з ворогом, і змогли відбити без втрат, без поранень, успішно.

На нульових позиціях Денису довелось чинити неабиякий спротив ворогові.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

В кіно набагато все простіше, там є каскадери, можна перезняти, якщо щось не вийшло, а на війні якщо щось не вийде, то перезнімати ніхто не буде. Ти відчуваєш там тільки запах смерті, пороху і крики побратимів.

А далі знову були запеклі бої. Уже на Бахмутському напрямку. Саме там Дениса тяжко поранило.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

Пам'ятаю тільки початок, ми тоді виконували бойове завдання, в активній зоні бойових дій на лінії зіткнення з ворогом. Були вуличні бої, ми тоді займали оборону в 5-поверхівці, ми були в крайньому під'їзді, і по нам вівся обстріл зі всього: з РПГ, з гранатометів, з міномету, артобстріли, взагалі всьо.

Одне з прямих влучань прийшлося на другий поверх. Саме там був Денис. Одразу евакуювати його не було можливості, а вже коли стемніло - вирушили в дорогу. Сам із тяжким пораненням, Денис не міг залишити пораненого побратима, тож повернувся за ним.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

У нас був один важкий трьохсотий, нижня кінцівка ноги у нього трималася вже на ткані, уже практично виривалася, ми змогли його евакуювати, не знаю як, по словах побратима я його не відпускав, я його зміг відпустити лише на евакуації, тоді змогли нас роз'єднати.

Ногу побратимові вдалося врятувати. Швидко відновився після поранення і сам Денис. Каже, на фронті йому допомагали позитивні думки та гумор.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

Виконували бойове завдання, пересувалися, розпочався обстріл, нам треба було якомога найшвидше перебігти до заданої точки в часних секторах, там був підвальчик, де ми могли спокійно перечекати обстріл. Розплановували план дій чітко, але не врахували один момент: ми розраховували пересування через окопи, там був окопчик через дорогу, по плану мали пересувати по ньому до визначеного місця. Забігши в той окоп, виявилося, що він був недокопаний, там тільки наполовину було вирито, а остальне просто земля, ми це сприйняли зі сміхом, незважаючи на серйозність ситуації і обстріли.

Було місце на фронті і зворушливим моментам. Денис зустрівся з батьком майже після року розлуки.

Денис, прикордонник Чернівецького загону:

Подзвонив до батька і кажу: "Па, я недалеко від тебе". Він почав сміятися і каже: "Ага, поговори мені синку". Включивши відео, я йому кажу: "Я на твоєму напрямку". Усмішка з лиця в нього пропала. Зустрівшись з ним, ми не могли ні слова сказати, тільки сльози, радість, обійми. На прикрий жаль, це тривало недовго, у зв'язку з бойовими завданнями, їх ніхто не відміняв, але я дуже вдячний нашій структурі, що дозволили зустрітися з ним.

У Дениса купа планів. Після Перемоги разом з батьком планують відвідати вже відбудовані мирні міста України, а поки що захищають їх від лютого ворога.