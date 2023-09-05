Вартість проїзду до польського Хелму - не з дешевих.

Додатковий потяг закордон додали в "Укрзалізниці". Третій день як поміж Україною та Польщею курсує потяг Київ-Хелм. Він дозволяє скоротити черги на автомобільних пунктах пропуску. Бо, приміром, один потяг може перевезти стільки ж пасажирів, скільки 5-6 автобусів.

Прикордонники говорять, що квитки розкуплені на найближчі три тижні. Як курсує потяг? Де можна купити проїздні білети? Про все далі в матеріалі.

Про додатковий потяг з України в Польщу Анастасія дізналася випадково. Жінка їде на конференцію в Потсдам.

Анастасія Чупіс, пасажирка потяга:

Була новина про те, що запускається новий потяг. Подивилася: було багато квитків. Але потім, коли я брала, мені пощастило взяти тільки цей один квиток.

Карина подорожує часто. І знає, що попит на перетин кордону потягом у мандрівників шалений.

Карина Жданова, пасажирка потяга:

Тож було неважко цього разу. На відміну від минулих разів цей раз я швидко купила квиток.

Юлія про квитки потурбувалася заздалегідь.

Юлія Тонкоглаз, пасажирка потяга:

За 21 день, коли вони тільки з'явилися в продажу. Буквально зранку о 8-ій годині, о 8.03 їх уже не було майже…

Вартість проїзду до польського Хелму - не з дешевих. Квитки у купейний вагон коштують майже півтори тисячі гривень, а у СВ - понад дві з половиною. Проте люди готові платити - по-перше, за зручність.

Людмила Настенко, провідниця:

Після капітального ремонту цей вагончик. Біля кожного місця є розеточка, світло, все працює.

По-друге, щоб уникнути черг на кордоні в автомобільних пунктах пропуску.

Аліна Ларіонова, пасажирка потяга:

Їздила до подруги. Їду з Холма до Харкова…

Валерій Мішанков, начальник потяга:

Цей поїзд треба пускати далі, й далі, й далі… Великий пасажиропотік. Люди їдуть до Польщі та до України з Польщі. Багато людей повертаються додому.

Ірина втікала з Києва від війни. Нині повертається.

Ірина, пасажирка потяга:

З Гданська до Києва, додому, вже з кінцями. Вирішили, що вже час додому.

На українському кордоні потяг стоїть годину. І за цей час митники мають оформити всіх пасажирів.