У вівторок, 5 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк розповіла, чи веде ворог підготовку до зими на південному напрямку.

Ми не спостерігаємо потужної підготовки до зими, можливо через те, що у них ускладнена логістика. Вони ледь-ледь встигають забезпечувати свої сьогоденні потреби, скажемо у боєприпасах, засобах захисту, підтягувати якісь нові одиниці техніки замість пошкоджених або знищених. Тому такого масового завезення речей на зимування, ми поки що не спостерігаємо.

"Цілком очевидно, що вони оцінюють обстановку і хочуть зрозуміти, на який саме рубіж їм потрібно постачання саме зимового устаткування, оскільки не знають, де вони опиняться до того часу", - додала вона.