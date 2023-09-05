Архітектор у третьому поколінні. Його батько був одним із тих, хто проєктував вулиці Мукачева. Долучитися до реконструкції у місті довелося і йому самому. Але війна змінила його життя. Він продовжує творитити, щоправда тепер - на кухні.

Наша наступна історія про те, як архітектор з Мукачева після початку великої війни в день годував тисячі людей, а нині працює шефом в одному з найпопулярніших ресторанів Мукачева. Про те, як Жолт Андялоші, не маючи спеціальної освіти, змінив фах - розкажемо далі.

Жолт Андялоші народився у сім'ї архітекторів. І сам 15 років працював за таким фахом. За цей час чоловіку вдалося втілити чимало проєктів. Зокрема, долучався і до реконструкції центральних вулиць Мукачева.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Оболочку я зробив на цей обʼєкт, на цей об'єкт якусь лепту в красоту і в розвиток я думаю я вже вніс.

Війна ж внесла корективи у його життя. Як волонтеру одного із хабів Мукачева Жолту довірили кухню. І в нього почалося нове життя.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Тут я на даний момент архітектор на тарілці.

Він ніколи не навчався кулінарії, це завжди було його хобі. Часто куховарив для рідних, деякий час працював у місцевому кафе, та справжньою школою для чоловіка став волонтерських хаб у Мукачеві. Розповідає, про будні волонтера.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Приїхали вимушені переселенці, відкрився хаб. Я пішов туда готувати. Там просто за 2-3 тижні зробилося з нічого харчоблок і по 200 і і по 300 літрів шо борща, що компотік, шо то …

Тоді не було професійного посуду, всі страви готували на вогні. На роботу в хаб Жолт приходив о 5-ій ранку, закінчував о 9-ій вечора. Меню завжди складав екстремально: лише з тих продуктів, які були. Радів, коли чув компліменти від тих, кого годував.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Мені приємно було в тому, що люди, котрих я там накормив, коли потім мені і допомагали, ми з ними маємо до сих пір тісні стосунки. Ми переписуємося, вони вже додому вернулися, і у нас і у нас до сих пір лишилися стосунки позитивні.

Чи справді Жолт готує так добре, як проєктує, перевіримо і ми. Для нас він взявся приготувати три страви.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Форель фаршировану із пюре з селери, дальше, горче попрікаш тобто сом і судак до нього ідуть, котлети із гречки.

Форель та сом шеф поміщає в духовку. Судак починає смажити. Спостерігати за приготуванням - дозволяє, та рецептом не ділиться. Відкрив нам Жолт лише один секрет вдалої роботи.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Завжди всьо получиться, просто треба робити з душою. Якщо робиш без душі, навіть не треба починати.

Гонорари архітектора, звичайно, вищі, ніж зарплатня кухаря, але Жолт каже, саме тут, на кухні, почувається найкомфортніше. Нині для нього найвища нагорода:

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Це є пуста тарілка.

Ну, а нам час за столик.

Я вам пропоную скуштувати наші страви, це є повністю традиційне угорська кухня. Ваша рецензія буде після того, як побачу пусту тарілку.

Мені найбільше смакує сом, фарширований паприкою та вуглем, його подав Жолт з галушками.

Жолт Андялоші - архітектор, кухар:

Я страви навіть роблю так, щоб то було поєднано, не має бути ніякої сварки, ніяких непорозумінь. Має бути всьо позитивно і мирно.

Жолт переконує: не варто боятися своїх мрій. І радить усім вірити в краще й сміливо йти за покликом серця. А ще він має велику мрію - влаштувати банкет на честь перемоги України.