Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 4 вересня, українські військові ліквідували ще 560 російських загарбників, таким чином загальні втрати росармії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Сили оборони знищили систему ППО та дев'ять танків.
Про це свідчать оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 265 680 (+560) осіб ліквідовано,
- танків - 4489 (+9) од.,
- бойових броньованих машин - 8670 (+7) од.,
- артилерійських систем - 5649 (+38) од.,
- РСЗВ - 747 (+6) од.,
- засоби ППО - 504 (+1) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4512 (+31) од.,
- крилаті ракети - 1447 од.,
- кораблі/катери - 19 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8175 (+26) од.,
- спеціальна техніка - 851 (+4) од.
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