Свідками російських воєнних злочинів в Україні тепер можуть стати і німці. Напередодні ввечері в Берліні відкрилася виставка "Russian War Crimes". Це проєкт фонду Віктора Пінчука у партнерстві з Офісом Президента.

Які воєнні злочини представили? Що німці про них говорять? Репортаж з відкриття - дивіться далі.

Давос, Брюссель, Лондон, Нью-Йорк, Вільнюс, Мюнхен, Братислава, а тепер ще і Берлін. Виставка з назвою, яка звучить як вердикт - "російські воєнні злочини" - відкрилася у столиці Німеччини. У самому центрі Берліна, на знаменитому бульварі "Унтер ден Лінден", у фойє університету імені Гумбольдта. Серед перших гостей - політики, дипломати та експерти з міжнародного права.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

Дуже багатьом ця війна видна лише в телебаченні або на сторінках преси. Що теж важливо. Але на одну хвилинку зрозуміти, про що йдеться, саме про злочини, про воєнні злочини, які вчиняють росіяни на нашій території, - це дуже важливий сигнал для німецького суспільства.

Вольфганг Ішингер, екс-керівник Мюнхенської конференції з безпеки:

Я не вперше бачу цю виставку. Я вже був на ній в Давосі і в Мюнхені. І більшість фотографій мені знайомі. Я сподіваюся, що жителі Берліна, які їх побачать, так само як і я відчують, що російська війна в Україні це не просто війна, яка існує в теорії. А це війна, яка приносить кров, смерть, руйнування. Я вірю, що відвідувачі виставки будуть шоковані.

Проєкт "російські воєнні злочини" - це фотографії з різних куточків України - зняті після 24 лютого 2022 року. Буча, Ізюм, Київ, Харків, Кривий Ріг, Дніпро, Маріуполь, Херсон. Вбивства мирних жителів, тортури, ракетні удари по житловим будинкам та інфраструктурі.

Бйорн Гельдхоф арт-директор PinchukArtCentre:

Мета цієї виставки - не тільки говорити про цифри, про кількість воєнних злочинів. Ми хотіли показати історії, які стоять за цими страшними цифрами. За кожною фотографією - одна людина, зі своєю історією, родиною, друзями.

Експозиція постійно доповнюється. Утім, показати світу усе - просто неможливо. Від початку повномасштабного вторгнення офіс генпрокурора України зафіксував понад 110 тисяч воєнних злочинів росіян.

Віктор Пінчук, філантроп:

Ми показували цю виставку вже багато разів. Але щоразу на ній з'являються нові фото. Зло працює в режимі нон-стоп. Сьогодні на цій експозиції ви можете побачити фото злочину, який росіяни вчинили два тижні тому. В Чернігові, російською балістичною ракетою було зруйновано театр. Загинули семеро людей, понад 150 отримали поранення.

Мета виставки - спонукати Захід ще більше підтримувати Україну. Від офіційного Берліна Київ наразі чекає рішення про передачу далекобійних крилатих ракет Таурус. Консенсус в парламенті є, утім остаточне рішення має ухвалити канцлер.

Вольфганг Ішингер, екс-керівник Мюнхенської конференції з безпеки:

Канцлер не відмовляється від поставок, він все зважує. Давайте почекаємо кілька днів. Я не виключаю, що німецький уряд, як це вже було в минулому, після довгих роздумів та вагань, зробить все правильно.

Ну і звісно, Україна хоче, щоб світ допоміг покарати винних у воєнних злочинах - тих, хто віддавав накази і їх виконував. Шляхом створення Міжнародного спеціального трибуналу.