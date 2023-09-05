Одна зі скульптур вже у Берліні, в оселі посла України в Німеччині.

Уламки російських ракет, снарядів і дронів, якими ворог обстрілював український південь, одеський скульптор Михайло Рева перетворив на інсталяції, що розкривають природу російського зла.

Експозицію під назвою "Дослідження зла" вперше продемонстрували в Одесі і готують для європейського глядача.

У кожній скульптурі - купа злого металу, який прилетів позбавити життя українців. Ця виставка народилася з ворожих обстрілів півдня України.

Михайло Рева, скульптор:

Первая скульптура - там ракета, которая упала в 50 метрах от моей дачи.

Матеріал для скульптур Михайлові звозили з усього півдня. Розповідає, як вибирав із землі уламки снарядів. Адже кожен - це свідчення обстрілів українських міст та селищ.

Саму природу зла, яке нищить нашу землю, Михайло створив з кабіни російської вантажівки.

Михайло Рева, скульптор:

Із підірваного Камазу, який перевозив боєкомплект. Його знищили під Миколаєвом, він віз нам смерть. Я побачив це, все переробив і з'явився Череп Дракона.

В експозиції близько двох десятків робіт. Вперше їх показали в Одеському художньому музеї, адже Михайло Рева - одесит, та й більшість смертоносного матеріалу зібрано на Одещині. Проте організатори виставки мають мету: показати її в Європі.

Олександр Славський, відвідувач виставки:

Це виглядає дуже натуралістично. Наче шматок забору чи двері продирявлені пострілами. Ти можеш відчути трохи більше. Якщо ти не бачив цього живу.

Одна зі скульптур вже у Берліні, в оселі посла України в Німеччині.

Ніко Вікнянський, організатор виставки "Дослідження зла":

Там це бачать люди, з якими він зустрічається. А то є, наприклад, директора оборонних концернів. Показуя, демонструя зло, природу зла ми надаємо нашим дипломатам багато аргументів: чому мають Європа і цевілізованийй світ озброювати нас.

Розраховують, що скульптури, як ця вкрита гільзами Матрьошка, що символізує російську військову машину, допоможуть її зупинити.

Михайло Рева, скульптор: