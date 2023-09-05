Одеський скульптор перетворив уламки російських ракет, снарядів і дронів на інсталяції [ Редагувати ]
Уламки російських ракет, снарядів і дронів, якими ворог обстрілював український південь, одеський скульптор Михайло Рева перетворив на інсталяції, що розкривають природу російського зла.
Експозицію під назвою "Дослідження зла" вперше продемонстрували в Одесі і готують для європейського глядача.
У кожній скульптурі - купа злого металу, який прилетів позбавити життя українців. Ця виставка народилася з ворожих обстрілів півдня України.
Михайло Рева, скульптор:
Первая скульптура - там ракета, которая упала в 50 метрах от моей дачи.
Матеріал для скульптур Михайлові звозили з усього півдня. Розповідає, як вибирав із землі уламки снарядів. Адже кожен - це свідчення обстрілів українських міст та селищ.
Саму природу зла, яке нищить нашу землю, Михайло створив з кабіни російської вантажівки.
Михайло Рева, скульптор:
Із підірваного Камазу, який перевозив боєкомплект. Його знищили під Миколаєвом, він віз нам смерть. Я побачив це, все переробив і з'явився Череп Дракона.
В експозиції близько двох десятків робіт. Вперше їх показали в Одеському художньому музеї, адже Михайло Рева - одесит, та й більшість смертоносного матеріалу зібрано на Одещині. Проте організатори виставки мають мету: показати її в Європі.
Олександр Славський, відвідувач виставки:
Це виглядає дуже натуралістично. Наче шматок забору чи двері продирявлені пострілами. Ти можеш відчути трохи більше. Якщо ти не бачив цього живу.
Одна зі скульптур вже у Берліні, в оселі посла України в Німеччині.
Ніко Вікнянський, організатор виставки "Дослідження зла":
Там це бачать люди, з якими він зустрічається. А то є, наприклад, директора оборонних концернів. Показуя, демонструя зло, природу зла ми надаємо нашим дипломатам багато аргументів: чому мають Європа і цевілізованийй світ озброювати нас.
Розраховують, що скульптури, як ця вкрита гільзами Матрьошка, що символізує російську військову машину, допоможуть її зупинити.
Михайло Рева, скульптор:
Це - ж сувенір. Тут написано: "З росії з любов'ю". Це - ж каток, це і бетонозмішувач. Я думав частково вставити кулі. А потім зрозумів, що ні: воно ж все вже випущено. Випущено в наші серця, в долі наших дітей.
по темі
Це чотири десятки малюнків. У кожному - переживання, трагедії, відчуття - від болю до надії.
Найбільше у творчому доробку автора - портретів воїнів. Деякі свої роботи художник представив у Запоріжжі. Як на війні народжується мистецтво?
Це проєкт фонду Віктора Пінчука у партнерстві з Офісом Президента.
На Дніпропетровщині з'явилась нова артлокація. На території одного з приватних аграрних підприємств відтепер тішить око величезний мурал.
У галереї на одній із центральних вулиць цього бельгійського міста наші митці знайомили місцевих з українською культурою. Ці культурні вихідні присвячені 32 річниці української незалежності. Про мистецьку ідентичність українців з Бельгії - далі.