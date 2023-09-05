ЗСУ закріплюють успіх в районі Роботиного: речник Генштабу розкрив деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 5 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генштабу Павло Ковальчук розповів про те, що Сили оборони України продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області. Сили закріплюються на досягнутих рубежах.
Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку Роботине - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
"Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - додав Ковальчук.
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