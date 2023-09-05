"Білі янголи" продовжують підтримувати мешканців, які лишилися на лінії фронту.

Росіяни продовжують наступальні дії в районі Куп'янську та Лиману. Усі атаки відбиті силами оборони. Стримують наступ окупантів на Мар'їнському та Шахтраському напрямках. Кардинально інша ситуація на Південному фронті. Там продовжується контранступ Збройних сил. Генеральний штаб повідомляє про просування сил оборони в напрямку Мелітополя.

Наші воїни штурмують ворожі позиції та поповнюють обмінний фонд. Росіяни ж гатять з артилерії та авіації. І продовжують руйнувати будинки та життя мирного населення. Подробиці зі східного фронту - далі в нашому огляді.

Важкі бої під Кремінною. Це - кадри наших захисників. Ворог щосили намагається просуватися, проте отримує відсіч. І не лише тут.

Артем Лисогор, керівник Луганської обласної військової адміністрації:

Із середини позаминулого тижня ворог пішов на штурм наших позицій у районі Новоєгорівки. Сили оборони відбивають десятки атак на добу, але противнику просунутися не вдається.

А це бійці тероборони нищать позиції ворога у Серебрянському лісництві. Цілей вистачає.

На Бахмутському напрямку десятки росіян здаються у полон.

Тим часом бійці третьої штурмової проводять вдалі штурми. Тут вони десантуються вздовж ворожих позицій у лісосмузі. Попри поранення побратимів. Крок за кроком штурмовики рухаються вперед.

Гаряче й під Урожайним. Напередодні наші воїни з "Граду" знищили позиції окупантів. А аеророзвідка на тому ж напрямку відмінусувала три ворожі танки. Не можуть воювати - тож нищать мирних. Напередодні рашисти вели вогоно по 10-ти населених пунктаз Донеччини.

Та й там, де росіян вже нема - лишається їхні руйнівні сліди та сморід. Це кадри військового телебачення із Благодатного. Воно звільнене в червні. У сховках наші оборонці й досі знаходять трупи ворогів.

Колись у Благодатному мешкало півтисячі людей, нині не лишилося жодного мешканця.

Будинок культури селища Благодатне. Оцей прапор встановлювали під час його звільнення….

"Білі янголи" продовжують підтримувати мешканців, які лишилися на лінії фронту.

Валерія Чернікова, поліцейська екіпажу "Білий Янгол":

Наразі в населених пунктах залишається жити мирне населення. В Зарічному перебуває понад 500 осіб, в Торському - майже 200 людей.

Світла та мобільного зв'язку у Торському та Зарічному вже давно немає. Вибратися до міста Лиман мають змогу одиниці.

Проте виїжджати місцеві не поспішають.

Нет, пока не планируем. У нас сын в Киеве, уговаривает.

Під час чергового рейсу правоохоронці привезли 800 хлібин - для кожного мешканця двох сіл. І вкотре закликали людей евакуюватися.