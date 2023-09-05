У Черкасах одна із поліклінік продовжує розширювати свій штат: набирають студентів-реабілітологів [ Редагувати ]
Після окопів та важких боїв, поранень і травм військовим потрібна реабілітація. Частину українських воїнів відправляють за кордон, але більшість реабілітацію проходять в Україні. Часто з відновленням допомагають волонтери. А лікарі та медзаклади змінюють профіль, аби допомогти захисникам.
У Черкасах одна із поліклінік продовжує розширювати свій штат. Нині продовжують набирати і навчати студентів-реабілітологів, аби отримати допомогу могло якнайбільше воїнів. За рік реабілітацію тут вже пройшло 300 осіб. Ірина Васюра - про все детально.
Такі рухи для Миколи нині нажважливі. Торік на фронті чоловік зазнав поранення, внаслідок вибуху йому порвало м'язи стегна. Ходити військовий не міг, і тільки після двох операцій та реабілітації має перші успіхи.
Микола Мигаль, військовослужбовець Збройних сил України:
Із того, ким я був після операції, я вже ходить можу самостійно, хоч і з паличкою, але можу і буду. Надіюсь, дали вернуться до своїх побратимів.
Якщо до повномасштабного вторгнення військових на реабілітації у цьому медзакладі було не більше 20%, то тепер майже половина. І кожен випадок потребує уваги.
Андрій Кобець, лікар-невпропатолог медичного закладу:
Ми отримуємо людей, яких потрібно потенційно адаптувати до життя, яких потрібно адаптувати в тій чи іншій степені до робочої їх професії, їх сфери і цим раніше реабілітація не займалася.
Усі послуги для пацієнтів безкоштовні, витрати на реабілітацію покриває держава. Приймають у поліклініці і цивільних. За рік тут допомогли вже семи сотням внутрішньопереміщених осіб і трьом сотням військових. У кожного - індивідуальна програма. Олександр уже півроку працює над відновленням руки.
Олексій Шаповалов, військовослужбовець Збройних сил України:
Було травмування і потихеньку виявились наслідки цього. Зараз розробляємо кість пальця, бо вони не робили, важко було зжимати-розжимати.
У поліклініці продовжують оновлювати і кабінети, і програми реабілітації, і розширювати штат, щоб мати змогу приймати ще більше військових. Запрошують на стажування студентів-реабілітологів. Костянтин ще завершує навчання, але вже другий рік працює із пацієнтами. Досвід із військовими, каже, безцінний.
Костянтин Дашко, асистент фізичного терапевта реабілітаційного відділення:
Це вогнепальні, мінно-вибухові травми, в основному верхні і нижні кінцівки, але також єсть часто і густо це травми спини, бо часто-густо йде навантаження - це боєкомплект плюс броня, іде дуже велике навантаження на хребет, на рухову систему, тому є і травми спини.
Загалом на рік тут готові надавати допомогу чотирьом тисячам людей. А оскільки цьогоріч національна служба здоров'я звузила перелік станів, які підпадають під реабілітацію, заклад дофінансовують із міського бюджету.
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