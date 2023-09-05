У вівторок, 5 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про те, як функціонуватиме перша метрошкола у Харкові.

Щодо початку у так званій метрошколі, учора був перший день, коли наші першокласники та інші школярі мали змогу почати навчання у метрошколі. Ми обладнали 61 клас, хочу сказати, що за вихідні додалось ще 1 клас, бо дуже багато було охочих серед випускників, щоб навчатися у режимі офлайн.

"Знаєте, ми розпочали заняття, дійсно це перший крок, такого досвіду нема ще ні в якому місті світу. Ми організували логістику, щоб підвозили дітей до станцій метрополітену. Хочу сказати, що ми розробили 43 маршрути, які курсують по місту та збирають школярів, довозять до станцій метрополітену. В автобусі є вчитель, який з ними знаходиться протягом усього шляху. Крім цього, ми обладнали наші автобуси спеціальними ознаками, що перевозимо дітей. Це шкільний автобус, там знаходиться питна вода, аптечки", - додав він.

Ми проводимо по три уроки для школярів, це основні уроки. Що стосується першокласників - це, перш за все, українська мова, література, навчаємо писати.

"Що стосується інших класів, 4,5,6,7,8,9,10,11 - тут ми навчаємо, перш за все, - українська мова, історія України і математика", - підкреслив Терехов.