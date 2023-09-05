Гостинність без обмежень. У Львові навчають рестораторів та готельєрів, як зробити їхні заклади доступними та комфортними для людей з інвалідністю та особливими потребами. Тренінг складається з теоретичної та практичної частин.

Під час останньої - експерт із сантиметровою стрічкою аналізує рівень інклюзивності ресторану. Як саме - бачила Вікторія Балицька.

Практичне заняття відбувається в одному із ресторанів у середмісті Львова. Експерт сантиметровою стрічкою вимірює усе, що може стати перешкодою для людини з інвалідністю.

Це підйом, який точно вище ніж 2 сантиметри. Я думаю, що можна навіть не заміряти, тут в нас є цілих 10. Я вже бачила яке тут рішення приготували. Ми бачимо тут кнопку виклику.

Але кнопка незручно розташована - тож потрібен пандус. До висоти барної стійки теж є зауваження.

Зараз ми його поміряємо і у нас тут що виходить, метр. Це забагато. Має бути нижче, для того, щоб людина на тому кріслі колісному бачила людину, яка її обслуговує.

Раковина доступна, а дзеркало над нею - ні. Воно має висіти нижче. А до вбиральні людина на візку взагалі може і не потрапити.

Має бути, пам'ятаєте, в ідеалі 90 сантиметрів, допустимих 80. Тут в нас є менше. Але ми все одно подивимся що тут є. Тут хороший поручень насправді, пам'ятаєте, що можна взятися на будь-які висоті. Доволі важкувато, як на мене, відкриваються двері.

Заклад, нагадує експертки, має бути облаштований так, щоб у людини з інвалідністю не було потреби в сторонній довомозі.

Ніна Мацюк, експертка з питань інклюзивності та безбар'єрності:

Часто нам говорять, що в нас є кнопка виклику або в нас є спеціальні люди, які приходять і допомагають, це не про це. Це коли ви не можете забезпечити доступність і доводиться давати якісь додаткові функції вашим працівникам.

За аналізом спостергіють зо два десятки представників ресторанів та готелів Львова. Нові знання вони мають використати для вдосконалення своїх закладів.

Микола Макаровський, керівник ресторану:

Плануємо встановити пандус ось, також поручні, ну в нас вже є встановлені, але не зовсім зручні, так, якби мало бути.

Оксана Сенич, регіональна менеджерка мережі ресторанів:

Сервісна зона, що її потрібно упустити, якісь такі, що людина не завжди може побачити меню, тому що вона нижче знаходиться. Так само те, що по мита підлога може зашкодити людині, яка буде йти на милицях. Тобто багато таких нюансів, про які ми в нашому житті навіть не задумуємося.

Навчання організувало навчання управління туризму Львівської міської ради. Адже заклади мають бути доступні не лише для людей з інвалідністю, а й для жінок із дитячими візочками, і для пенсіонерів.

Христина Лебедь, керівниця управління туризму Львівської міської ради:

Інклюзивність і доступність - це не лише про людей з інвалідністю, це про нас з вами. Тому що про те, що завтра ми настільки втомлені або маємо таку травму, що ми не можемо підняти ноги по східцях і вибираємо вхід через пандус.

До кінця року у Львові планують навчити півтисячі рестораторів та готельєрів. Адже туристичне місто має бути безбарʼєрним.