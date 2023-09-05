Медики Дніпра можуть проводити операції в укритті: як їх облаштували [ Редагувати ]
Мобільні укриття на зупинках громадського транспорту, в школах та садочках. А ще - прийом пацієнтів під час повітряних тривог та навіть операції. Це нові реалії нашої країни. І до них необхідно пристосовуватись.
Медики Дніпра, приміром, можуть проводити операції в укритті. Для цього у сховищі облаштували операційну на три столи. Загалом, під час небезпеки, готові прийняти до восьмисот і пацієнтів, і жителів з найближчих будинків. Як облаштовували укриття - в матеріалі Олени Мендалюк.
Підведено кисень, посилені кабелі електропостачання, є апарати штучної вентиляції легень, запас ліків, їжі та води - так виглядає укриття в однім із медичних закладів Дніпра. У разі оголошення тривоги хірурги тут можуть проводити операції. Для цього облаштували операційну на три столи. Водночас перечекати небезпеку тут зможуть не лише пацієнти, а й прості містяни.
Сергій – лікар:
Ми розраховуємо на 600-800 людей, в залежності від стану, від важкості стану. Є кроваті, які розташовані і оп'ять таки розраховуємо і на мешканців прилеглих територій.
Попри те, що укриття організували ще на початку повномасштабного російського вторгнення, на щастя, каже лікар, операції тут проводити не доводилося. А от місцевим жителям бомбосховище стало у нагоді.
Сергій – лікар:
Під час тривог, зазвичай люди спускаються. Ви ж розумієте, що ми не можемо людей заставити, але вони у нас сознательні.
Трохи менші за розміром - до ста осіб, - але не менш безпечні, є сховища і в центрах первинної допомоги. Без операційних, але із запасом медикаментів.
Саме головне - турнікет, обробка рук, холар, перчатки, маска, перев'язка, знеболювальне. Від лихоманки, астми.
Двері цього укриття відкриті цілодобово - чергує охорона. Створено запаси питної та технічної води до тисячі літрів, є й продукти тривалого зберігання.
Людмила, інженер:
Оснащене вай-фаєм, зарядками для гаджетів. Вообще комфортно, диванчик є.
Доступ сюди вільний для медперсоналу, пацієнтів і - звичайних дніпрян.
Людмила, інженер:
Кожен день і в цьому укритті і в інших. Бувають люди. 2-3 сім'ї, якщо не часті тривоги, а якщо часті і більше людей.
Усього натепер в медичних закладах Дніпра облаштовано 19 найпростіших укриттів.
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