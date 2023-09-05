Вандалізм на могилі пілота "Джуса": залишені від побратимів шеврони вкрали [ Редагувати ]
На могилі покійного військового пілота Андрія Пільщикова, відомого як "Джус," який загинув у авіакатастрофі, сталася жахлива подія - невідомі особи вчинили акт вандалізму, вкравши його шеврони.
Інші пілоти залишили ці шеврони на його могилі, щоб вшанувати пам'ять товариша. Про цю подію розповіла Меланія Подоляк, яка була в стосунках з пілотом, у своїх соціальних мережах.
На могилі "Джуса" було близько 20 шевронів, які під час церемонії прощання залишили його побратими на знак пам'яті про пілота. Однак через кілька днів після похорону шеврони зникли.
Дівчина попросила невідомого вандала написати їй, щоб повернути шеврони. Більше того, вона пообіцяла замість них дати щось набагато більш унікальне та цінне.
Також вона зазначила, що якщо вандал поверне шеврони самостійно, ніхто не дізнається його імені.
Людині, яка вкрала шеврони, які на Андрієвій могилі залишили його побратими. Напишіть мені в приватні повідомлення. Я дам вам взамін щось значно унікальніше і цінніше, а ви повернете шеврони на місце. Ніхто не дізнається вашого імені.
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