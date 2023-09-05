Вихід росії з зернової угоди і, як наслідок, ракетний терор Півдня - стали експортним викликом України. За даними адміністрації морських портів, половину збіжжя Україна експортувала глибоководними морським портами. Ще чверть портами Дунаю, решту зерна відправляли сухопутними коридорами. Вже після морської блокади, навантження на дороги та залізницю зросло врази.

Але, і тут проблема! Зернове ембарго наших сусідів. Наступного тижня спливає термін заборони, яку Євросоюз увів на імпорт українського зерна у Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію та Болгарію. За десять днів наше збіжжя знову має знову зайти на ринок цих держав. Або... не зайде! Польща створила коаліцію з сусідніх країн, які підтримують подальше ембарго. І сьогодні в Іспанії - на засіданні міністрів сільського господарства ЄС - це питання знову розглядатимуть. Які аргументи у сторін - дивіться далі.

Що ближче до кінцевої дати ембарго, то гучніше лунають заклики з сусідніх країн локально блокувати імпорт нашого зерна після 15 вересня. Євросоюз ще в травні увів ембарго щодо нашої пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Найбільше на цьому наполягала Польща. Країна ще навесні односторонньо блокувала імпорт нашого збіжжя через його надлишок та зниження попиту на продукцію польських фермерів. Її підтримали Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія. Заборону на українське збіжжя тоді в Єврокомісії називали винятковим і тимчасовим заходом. Але вже в середині липня ті ж самі країни зажадали продовжити ембарго після 15 числа. І донині позиція не змінилася.

Роберт Телус, міністр сільського господарства Польщі:

Ні, українське збіжжя не з'явиться на польському ринку. Якщо Євросоюз не продовжить ембарго, ми самі це зробимо. Це вже підтвердив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький та віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. Транзит буде, і ми будемо йому сприяти. Нехай збіжжя їде, насамперед до Африки, бо в цьому є потреба. Для цього Польща хоче підписати домовленість з Україною та Литвою, щоб зерно йшло транзитом до Литви. Але ми не дозволимо, щоб зерно лишалося на нашому ринку, щоб не знищити польське фермерство.

У Єврокомісії чіткої позиції - що ж буде з імпортом українського зерна в сусідні країни - немає. За даними видання EU Observer Комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, підтримує продовження тимчасової заборони. Наше зерно так само транзитом йтиме в інші частини світу, але на внутрішніх ринках цих країн не залишатиметься. Натомість Войцеховський пропонує дати субсидії українським фермерам на перевезення зерна до морських портів, наприклад, у країни Балтії.

За словами чиновника, відновлення дозволу спровокує кризу одразу в п'яти країнах. Сьогодні Войцеховський в Іспанії, на зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС. На Спільній координаційній платформі за участі представників Євросоюзу, України, а також Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії говоритимуть про подальші кроки в зерновому експорті. Якщо ж до 15 вересня учасникам не вдасться дійти згоди, є ризик, що країни одноосібно введуть внутрішні блоки для українського зерна на їхньому ринку. У такому випадку Україна буде діяти жорстко. Усе аби захистити права своїх фермерів, наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми категорично проти цього, бо такий крок порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. А що важливіше - йтиме усупереч принципу солідарності, на якому базується Європейський союз. Ми готові з ними працювати, щоб знати рішення, і ми просимо про рішення, але закликаємо країни не робити зернове питання заручником внутрішніх політичних процесів.

Внутрішні політичні процеси - це, наприклад, передвиборча кампанія у Польщі. 15 жовтня поляки обиратимуть парламент. Керівна партія "Право і справедливість" намагається взяти лідерство третій термін поспіль. І забороною на імпорт українського зерна політики намагаються утримати фермерський та сільський електорат.