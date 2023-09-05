У рф заявили про "атаку безпілотника" на завод [ Редагувати ]
У рф стверджують, що вранці 5 вересня невідомий безпілотник намагався атакувати територію "Рєдкінського дослідного заводу" у Тверській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За даними ЗМІ, близько 5:00 російські військові нібито перехопили дрон-камікадзе. Він впав на території "Редкінського дослідного заводу" біля складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув.
На місці вибуху начебто виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника. Зазначається, що через вибух було пошкоджено одну порожню цистерну і вікна найближчої будівлі. Постраждалих немає.
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