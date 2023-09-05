Постійний стрес від війни вже дає про себе знати. В Україні спостерігається збільшення кількості інсультів. Нині діагностування та лікування інсультів для пацієнтів безкоштовні: Національна служба здоров'я України покриває всі витрати. Як не проґавити перші симптоми та вберегтися? Про все далі в сюжеті.

Тетяна приїхала у лікарню на конторольний візит після операції. Проте у клініці жінці стало зле - паралізувало ліву частину тіла.

Тетяна Савчук, пацієнтка:

У мене відразу став параліч лівої руки, обличчя й ноги. І далі я вже не пам'ятаю, що зі мною було....

Певний час Тетяна перебувала в реанімації, нині - у неврологічному відділенні.

Пані Олена перенесла три інсульти вдома й дивом вижила після четвертого. Недобре стало серед ночі. Чоловік був на риболовлі. Покликати на допомогу дітей не могла, бо відняло мову. Олена ледве сповзла з другого поверху на перший і до ранку чекала чоловіка на порозі.

Олена Осипʼюк, пацієнтка:

Я аж на вулицю виповзла... Я іншими сходами сповзла у вану, всі хідники позбирала. Коліна поздирала. - Коли чоловік почув Вас? - Він приїхав - я вже сиділа в порозі в хаті.

В лікарні жінці діагностували ішемічний інсульт. Лікарі кажуть, нині ішемічні інсульти переважають над крововиливами.

Ольга Шульга, завідувачка відділення неврології лікарні:

Це інсульт, який виникає внаслідок закупорки артерії. Якщо в нас є тромб, відповідно, сюди вже кровотік не буде йти…. Якщо пацієнта доставити в перші 4, 5 години в лікувальний заклад, щоби зробити йому діагностику, то, відповідно, пацієнт може вийти з нульовим неврологічним дефіцитом і повернутися до попереднього способу життя та роботи.

45-річна Олена третій тиждень на реабілітації і занаво вчиться опановувати найпростіші рухи.

Зачиняємо двері ключем (зачиняє), так, зачинені двері. Тепер відчиняємо

Оксана Мордик, ерготерапевтка:

У нас пацієнтка навіть не сиділа - тепер у такому гарному стані… Дуже гарний боєць. У неї така жага до того, щоби перемогти.

Наслідки інсультів зазвичай складні. Лідія у реабілітаційному центрі вже 10 місяців.

- Устигаємо за темпом? - Так. - Можемо йти. Не за швидко? - Ні.

Лідія Слюсарук, пацієнтка:

Результат є. Маленькими крочками до великої перемоги! - Ви не могли ходити? - Ні, ні.

Медики говорять, що кількість інсультів нині зросла. Лише на Волині торік зафіксували 135 тисяч випадків.

Ольга Шульга, завідувачка відділення неврології лікарні:

Почастішали інші соматичні захворювання. Можливо, тому, що українці проживають в умовах постійного стресу, і наслідки стресу внаслідок війни важко визначити…

Стреси підвищують ризик виникнення мозкового інсульту. Хвороба розпізнається за асиметрією обличчя, зміною мовлення, слабкістю в одній з рук, раптовими запамороченням та втратою зору.

Ольга Шульга, завідувачка відділення неврології лікарні:

Ви маєте пацієнта попросити усміхнутися і, як у випадку інсульту, ви маєте побачити, що буде згладжена носогубна складка… Попросіть пацієнта підняти рівно дві руки. Якщо одна рука поступово буде падати вниз, імовірно, в пацієнта є ураження головного мозку.

У таких випадках одразу викликають бригаду екстреної допомоги. Діагностика та лікування інсультів для пацієнтів безкоштовні.

Ольга Шульга, завідувачка відділення неврології лікарні:

НСЗУ оплачує всі випадки інсультів, Відповідно, пацієнти, які потрапляють з інсультом у лікувальний заклад, не витрачають свої кошти ні на діагностику, ні на лікування. І це є одним із факторів того, що люди почали звертатися частіше і перестали лікувати інсульт вдома.

Зокрема, на Волині вже зараз діє сім медичних закладів, що надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".