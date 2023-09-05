А новим очільником Міноборони президент бачить Рустема Умєрова, який останній рік очолював Фонд держмайна. Що відомо про Умєрова і коли, за процедурою, його можуть назначити міністром? Анна Каменєва про все розкаже.

Осінь - час для посилення. І тому Міністерство оборони має очолити саме Рустем Умєров. Так вважає президент.

Володимир Зеленський, Президент України:

Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров.

Кримський татарин, який народився в депортації, але після оголошення незалежності України - жив у рідному Криму.

Економіст за освітою, бізнесмен, меценат, делегат Курултаю кримськотатарського народу. Свою політичну кар'єру Умєров, можна сказати, почав ще 11 років тому, коли став помічником нардепа і лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Після анексії Криму сприяв звільненню політв'язнів Кремля.

А у 2019 році - і сам став народним обранцем від партії "Голос". Був секретарем парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також Умєров представляв інтереси України і на міжнародній арені - був заступником керівника Постійної української делегації до ПАРЄ. В парламенті, як нардеп, активно просував рішення, повязані зі звільненням політв'язнів...

І лобіював закони, які так чи інакше повязані із Кримом. Зокрема, про корінні народи.

Рустем Умєров, кандидат на посаду міністра оборони України, нардеп (2019-2022):

Конституція каже - і права корінних народів і нацменшин - визначаються законами України. Проте закон про нацменшини є, його ухвалили майже 30 років тому, а закон про корінні народи - 30 років його не було. Тому сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на нього.

Після початку великої війни Умєров увійшов до складу української делегації на перемовинах із росією. Перші переговори відбулись у лютому 22 року. І навіть після того, як рік тому - у вересні - він очолив Фонд держмайна, все одно продовжував займатися питаннями обмінів і звільнення військовополонених. Зокрема, й іноземців у вересні минулого року.

У той же день, нагадаю, були звільнені з полону і командири з "Азовсталі". І цьому обміну посприяли, зокрема, і міжнародні зв'язки Умєрова. Які йому стануть у нагоді і на новій посаді міністра оборони.

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу:

Для мене головне те, що ця людина, яка в дуже спокійній такий манері він здійснює професійну діяльність в тих сферах, за які він відповідає. Завдяки цьому він є встановив такі системні міжнародні зв'язки і в Сполучених Штатах Америки, країнах Європейського союзу. В арабському світові він має дуже тісні зв'язки з провідними політиками главами деяких держав. В Туреччині, центраальній Азії.

Петро Олещук, політолог:

Умєров він хоча і не має стосунку до армії, він має певний досвід вирішення питань, які так або інакше можуть торкатися в тому числі і компетенції міністра оборони. Ну наприклад він брав участь у переговорному процесі у Стамбулі, він брав участь у переговорному процесі щодо обміну військовополонених, звільнення українських військовослужбовців. Вів деякі треки, які пов'язані із закупівлями озброєння для України.

До того ж, Фонд держмайна, який очолював Умєров останній рік - і грошей на приватизації для держави заробив - майже 4 мільярди гривень, і в корупційних скандалах не був замішаний. Що теж, на думку експертів, є плюсом такого кандидата. Ну і звісно, призначення кримського татарина на таку важливу посаду під час війни - ще й є певним сигналом.

Микола Давидюк, політолог:

Те, що кримського татарина призначили на таку високу відповідальну посаду міністра оборони, цим президент, уряд і власне Верховна Рада шлють меседж росіянам, що ми чітко і жорстко націлені повертати Крим. І оце якраз такий головний меседж, який Україна направляє в світ і росії, що Україна не відмовляється від цих територій, не відмовляється від своїх людей і буде їх всіх повертати.

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу:

Я вже знаю точку зору російських ЗМІ. Мовляв, це вже не спрацює, це не спрацює, що так українські політики хочуть таким чином зактивізувати Кримський напрямок і вони хочуть таким чином підбадьорити населення Криму і наблизити час звільнення Криму, але як вони пишуть, цього не вдасться. Це говорить про те, що вони саме так це і розуміють, що призначення Рустема Умєрова ще більш укріпить напрямок Кримський.

Та головне питання - коли це призначення відбудеться. За процедурою - після того, як Рада голосує за звільнення Рєзнікова з посади глави Міноборони, а Умєрова - з посади голови Фонду держмайна, президент в цей же день вносить кандидатуру нового міністра оборони. Її розглядає монобільшість - фракція "Слуг народу", потім рішення проходить профільний комітет - і лише після цього - нардепи голосують в залі і призначають міністра.