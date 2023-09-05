У вівторок, 5 вересня, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення. Про це повідомляється у Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

Надійшла заява про звільнення голови АМКУ, опрацьовуємо на комітеті та виносимо до зали.

Він також повідомив, що на посаду голови АМКУ буде призначено главу Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.