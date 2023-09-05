Україна внесла зміни у правила перетинання свого державного кордону для студентів і курсантів, які вирушають на практичну льотну підготовку до іноземних навчальних закладів або авіаційних шкіл. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

ПКМУ від 1 вересня 2023 р. № 934 внесені зміни до пункту 2-13 Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Зокрема, пропуск через державний кордон студентів або курсантів закладів освіти України, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи здійснюється прикордонниками за наявності підтверджуючих документів:

довідка від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі;

військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У ДПСУ зазначили, що студенти або курсанти закладу освіти України можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.