Правила виїзду за кордон для студентів і курсантів змінили: кого це стосується [ Редагувати ]
Україна внесла зміни у правила перетинання свого державного кордону для студентів і курсантів, які вирушають на практичну льотну підготовку до іноземних навчальних закладів або авіаційних шкіл. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
ПКМУ від 1 вересня 2023 р. № 934 внесені зміни до пункту 2-13 Правил перетинання державного кордону громадянами України.
Зокрема, пропуск через державний кордон студентів або курсантів закладів освіти України, які прямують за кордон для проходження практичної льотної підготовки в іноземні заклади освіти або в авіаційні школи здійснюється прикордонниками за наявності підтверджуючих документів:
- довідка від закладу освіти України щодо направлення студента або курсанта для проходження практичної льотної підготовки в іноземному закладі освіти або в авіаційній школі;
- військово-облікові документи з відповідними відмітками районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
У ДПСУ зазначили, що студенти або курсанти закладу освіти України можуть безперервно перебувати за кордоном не більше строку проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.
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