Щоб не померти з голоду та без потрібних ліків, люди мусили просити дозволу на виїзд у окупантів.

Допитували цивільних, заборонили виїжджати та постійно розшукували навідників. Село Зелений Гай, на Херcонщині, окупанти обрали як місце для базування командування.

Людям ледве вдавалося виживати, бо продукти закінчувалися швидко. Сутужно було навіть із питною водою. Селяни б воліли забути про 8 місяців, окупації, але не можуть. Спогадами поділилися з нашими кореспондентами.

Олександр - житель с. Зелений Гай:

Тут рашики жили, бачите хрести. Тут два штуки, там ще 5, це вже я їх познімав.

Хрести російські військові лишили по у будинку пана Олександра.

Олександр, житель села Зелений Гай:

Коли я зайшов, тут хрести стояли, мусора, кроваті були, у підвалі, дівани і один бардак, а більше нічого не замітив.

Чоловік планував доробити ремонт і переїхати жити в цю хату з родиною. Утім, не встиг: у село зайшли московити. Окупанти в оселі Олександра організували так званий "штаб".

Олександр, житель села Зелений Гай:

Майори, ну їх було 3-4. Це тут начальство було, вони тут давали кому куда їхати… команди? .. Ну да. Тут вишкі стояли, дізель стояв, генератор.

Навколо будинку виставляли техніку. У більшій безпеці загарбники почувалися ввечері.

Олександр, житель села Зелений Гай:

Днем вони тікали, а ввечері ставали тут собі. Взаді хати стояли, тут стояли. А днем тікали.

Пані Леся згадує: путінська армія з перших днів почала розвідувати, хто є хто, та чим займаються.

Леся Гарбар, жителька села Зелений Гай:

Вони питалися: де пусті хати. Шукали де в кого діти служать в АТО, вони це все розпитували.

І одразу ж загарбники закрили село.

Любов Сукманнюк, жителька села Зелений Гай:

Нас закрили і не випускали, і ми сиділи, як оці дурні просто. У людей не було що їсти, запасов например, то вони дерли пшеницю і жарили такі млини, бо не було що їсти.

Щоб не померти з голоду та без потрібних ліків, люди мусили просити дозволу на виїзд у окупантів.

Леся Гарбар, жителька села Зелений Гай:

Що мусили, йшли. Я сама лічно ходила до тої хати визивала того ж майора. Нам надо виїхати, бо кончилось все, не лікарства, ніде нічого, в мене хроніческій бронхіт, я болію, мені капаться надо, пустіть в Киселівку ліків купить.

Та й після цього, щоб потрапити до сусіднього села, треба було пройти 7 кіл пекла.

Леся Гарбар, жителька села Зелений Гай:

До Киселівки доїхати 6 чи 7 постів, потрібно було пройти. Машину шпурляли і сумки, телефони дивилися, все провіряли. Куди їдете, чого їдете, по шо їдете. Люди виживали, просто виживали. Найважче було без води.

Леся Гарбар, жителька села Зелений Гай:

У нас як 3 марта потухло світло, і включили 9 февраля цього року. Ну а що темно, в хату позаходили і сиділи. Вода, то у нас ставок був, то брали з ставка, то другий раз проривалися в Кіселівку, бочку закажеш.

Та побутові випробування - то лиш пів біди. Рашисти буквально труїли селян пропагандою.

Любов Сукманюк, жителька села Зелений Гай:

Вони прийшли, щоб ми соединилися з росією, щоб була СРСР і була одна..

Леся Гарбар, жителька села Зелений Гай:

Почему Ви не едете в россию, там квартири дають, а чоловік каже: "Нє, я тут родився, я тут і помру, тут мої батьки, діди, тут моє коріння".

А щоб люди сиділи, як миші, вороги глушили зв'язок та вистежували партизанів.

Олександр, житель села Зелений Гай:

Вони їздили по полям, по посадкам ховались і сигнали збивали, ну большинство вони там стояли.

Леся Гарбар, жителька села Зелений Най:

Літали дрони по городах і попід хатами їздили танками, щоб ніде не пілінгувать

Проте і це не врятувало. Збройні сили дістали російських терористів.

Олександр - житель с. Зелений гай:

Тут були пару погиблих. Тут були приходи вокруг хати, і вбило пару чоловік. І оце вони хрести понаставляли.

Де поховали трупи - чоловік не знає. Натомість каже: хто зі зброєю в Україну прийшов, той від зброї і загине.