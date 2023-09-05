Павло тимчасово вибув із свого підрозділу через поранення, яке дістав під час виконання бойового завдання.

Вони несуть на собі увесь тягар війни: першими йдуть у наступ, і першими стримують ворога. Піхота. Павло Дзямко служив у 47-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Воїн каже: піхота вгризається в землю, і у холод та в спеку, виконує надскладні завдання, дивлячись у вічі ворогу. Більше про реалії війни - далі в матеріалі.

Павло працював журналістом у Києві. А після повномасштабного вторгення став піхотинцем.

Павло Дзямко, військовослужбовець Збройних сил України:

Коли стає нога піхотинця, він контролює цю територію. І на нього сиплеться все, що може, все, що є у ворога відповідно. Піхоту намагається прикривати завжди продані підрозділи тонкістю, артилерія, мінометчики, системи ПЗРК прикривати з неба, як завгодно, щоб піхота зайшла. Піхоту прикривають бронею, танками підтримують, але все одно основну задачу виконує піхота.

Спершу Павло служив у 5-му окремому штурмовому полку, а торік у листопаді потрапив до 47 окремої механізованої бригади, де очолив взвод. Це було дуже складно, адже Павло не проходив строкової служби і не мав досвіду бойових дій. Тож дослухався до більш досвідчених побратимів.

Ну намагався давати їм максимум ініціативи. Щоб ці природні лідери, щоб вони керували людьми, щоб вони краще щось доносили. Мені здається, це дуже ефективно.

Павло каже - піхота у запеклих боях виборює кожен метр землі.

Піхотинцям доводиться проходити мінні поля та пробігати між куль та снарядів ворога. В спеку і в холод, у зливу та в снігопад, воїни змушені жити в окопах та бліндажах.

Павло Дзямко, військовослужбовець Збройних сил України:

В землю треба вгризатися для захисту, себе і щоб захистити цю землю.

Піхоту підтримують артилерія, армійська авіація, ракетні та інженерні підрозділи, але контактувати з ворогом віч-на-віч найчастіше доводиться саме піхотинцям.

Павло Дзямко, військовослужбовець Збройних сил України:

І піхота підходить, зближується. Спочатку на відстані пострілу зі стрілецької зброї, потім ще ближче, потім кидка гранати, потім ще ближче. Це найважче така жорстка грубка така в окопах чи в будівлі. Коли вже ти бачиш, чуєш,чуєш його. Ти їм кричиш "здавайтеся", вони тобі кричать "здавайтеся". Тут же хто кого психологічно хто кого переграє.

Звісно, важливі для піхотинця - фізична підготовка та витривалість.

Павло Дзямко, військовослужбовець Збройних сил України:

Тобто в першу чергу фізична підготовка. В другу чергу - психологічно. І вже в третю чергу професійна підготовка. Адже якщо люди фізично слабкі, то вони цей стан фізичної втоми, коли ми недосипаємо під час боїв, недоїдаємо, мало води, психіка і важче це перенести і тоді вже неважливо чи ти влучно вмієш стріляти з автомата.

Павло тимчасово вибув із свого підрозділу через поранення, яке дістав під час виконання бойового завдання. Розповідає, тоді йшов попереду по мінному полю і у ногу влучила куля.

Павло Дзямко, військовослужбовець Збройних сил України:

Ну відчуття як куля входить в ногу, це так ніби арматурою зі всьої сили по мʼякій тканині шльопнути. Піднявся, на ногу я міг ставати, хоча кров текла, але так не сильно.

Павло зараз перебуває на лікуванні у Львові. А коли рана повністю загоїться - повернеться у бригаду.