Політично значущі особи: хто потрапляє під визначення [ Редагувати ]
У вівторок, 5 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, хто потрапляє під визначення політично значущих осіб на сьогодні відповідно до змін у законі.
Вимоги, які формуються в процесі підготовки до нашого членства в Європейському союзі випливають з певних питань, які мають актуальність в державі, власне сьогодні парламент розглядає зміни до законодавства щодо публічно значущих осіб - це в основному чиновники вищої категорії, міністри, народні депутати, керівники органів місцевого самоврядування. В цілому найбільший прошарок саме державного сектору, державних підприємств.
"Тому, коли ми говоримо про зміни до цього законодавства, вони у першу чергу стосуються фінансового моніторингу таких осіб. Останній час ми дуже багато приділили уваги тому, щоб власне такі особи мали рівний доступ до банківської системи, як і всі інші громадяни. Були певні проблеми з цим через багато чинників, але на сьогодні ми маємо відновити норми законодавства, привести відповідність до міжнародних стандартів, щоб відповідати найвищим стандартам доброчесності", - сказала вона.
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