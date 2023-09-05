Цей рік став випробуванням для українських аграріїв. Заблоковане збіжжя, а після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС повені на Півдні та посуха на Півночі Херсонщини. Тож, фермерам довелось шукати альтернативу. На Рівненщині десятки гектарів відвели під кавуни!

І хоча клімат для такої баштанної культури не надто сприятливий, та аграрії ризикнули - й нині збирають врожай не гірший, ніж на Херсонщині. Скуштували на смак рівненських кавунів - наші журналісти. Вони побували на найбільшому баштані області.

Такі солідні смугасті ягоди цьогоріч вродили на Рівненщині. Нетипову для північного регіону баштанну культуру виростило місцеве господарство.

Щоб на полі неподалік Рівного виросли отакі кавуни, каже головний агроном, застосували спеціальну технологію. Якщо на півдні України такі ягоди у відкритий ґрунт висівають, то тут їх висаджують із розсади.

Перед висадкою розсади стелиться плівка і під нею лежить краплинна стрічка. Осьо краплинна стрічка отакі отвори робляться і сюда висаджується розсада. Воно поливається, вносять добрива, розсада росте.

Ігор Мехеда - агроном із двадцятирічним стажем. Чоловік із Миколаєва. Через повномасштабне вторгнення змушений був переїхати на Рівненщину. Господарство, на якому працював багато років, постраждало від росіян.

Ігор Мехеда, головний агроном фермерського господарства:

Підприємство складалося з двох бригад, одна від одної була за 50 км, то одна бригада була в окупації, а одна ні. На одну просто там прильоти були, то оце тільки недавно розмінували всі поля і там шось так попиталися трошки засіять.

Традиційну для свого південного краю ягоду Ігор Мехеда взявся вирощувати й на північному заході країни. Поле, де ще торік росла морква, чоловік перетворив на баштан.

Ігор Мехеда, головний агроном фермерського господарства:

Вони ж вирощувалися на краплинному зрошенні отам внизу ставок. Ото вода оттуда подавалася сюда. Висаджується розсада, поливається, вносяться добрива через краплинне зрошення. Отаким от образом ростуть кавуни на Рівненщині.

І хоч весна, каже агроном, була холодною, а літо - переважно дощове - врожай вдався на славу. Нині ягоди в самому соку. Посприяв спекотний серпень.

Кавун, вирощений на Рівненщині, каже агроном, майже нічим не поступається своїм херсонським "побратимам".

Кавунами тут засадили десять гектарів поля. Зібрати планують до чотирьохсот тонн врожаю. Це найбільший баштан у регіоні. Загалом на Рівненщині цьогоріч ці ягоди взялися вирощувати з десяток місцевих господарств. Усе для того, аби компенсувати їхню нестачу через окупацію та воєнні дії на півдні України.

Андрій Кузьмич, голова Рівненської обласної асоціації фермерів і приватних землевласників:

Ціна невелика на нього, відносно, там 12-13 грн, якщо брати цього з поля. Відповідно у Рівному він вже буде 17-18 в магазинах інша ціна - ще більша. Саме для нашої області кінець серпня, початок вересня ще буквально два тижня. Вже він, тобто оптимальна в нього стиглість, тобто зараз саме сезон їсти наші кавуни рівненські.

Сезон збору ягід на цьому полі тільки розпочався. Плоди реалізовують мережевим супермаркетам. Тож невдовзі скуштувати рівненські кавуни зможуть навіть у Херсоні чи Миколаєві.