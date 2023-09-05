Суд над ймовірним російським шпигуном розпочався у Швеції. 60-річного Сергія Скворцова звинувачують в передачі москві західних військових технологій. Чому до розслідування долучили американське ФБР та які докази співпраці з міноборони рф має прокуратура - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Сергія Скворцова звинувачують у "незаконній розвідувальній діяльності". Ця стаття трохи м'якша за "шпигунство". Але йдеться про розвідку не лише проти Швеції, але й проти Сполучених Штатів, і охоплює період 10 років. Прокуратура вважає, що Скворцов був частиною глобальної російської системи, яка незаконно збирає технології ще з радянських часів.

Чоловік перебуває під вартою з листопада минулого року. Після того, як на світанку в його розкішному особняку провели раптовий обшук. Тоді у дворі будинку приземлилися два гелікоптери зі спецназівцями. Вони вилучили мобільні телефони, комп'ютери, жорсткі диски та картки пам'яті, а також бухгалтерські документи та виписки з транзакціями. Серед найцікавіших доказів - електронні листи від міністерства оборони росії. Сам Скворцов - має подвійне громадянство - росії та Швеції.

До Стокгольма він переїхав з дружиною у 90-х. Має кілька експортно-імпортних компаній, які займалися судновим та авіаційним обладнанням, а також ІТ-послугами. І за інформацією слідства, Скворцов використовував свої компанії для обходу міжнародних санкцій проти росії. Доправляв до москви електронні пристрої і технології, які були недоступними для рф на відкритому ринку через експортні заборони.

Генрік Олін, прокурор у справі Скворцова:

Варто лише поглянути на поле бою в Україні, щоб побачити, що в цьому є реальна потреба російського військово-промислового комплексу. Тож це також одна складова, яка, звичайно, дозволяє досить легко зрозуміти, що це дуже серйозний злочин.

За матеріалами офіційного розслідування, журналісти організації Bellingcat знайшли у Скворцових квартиру в москві. В зовсім непростій будівлі. Їхніми сусідами є генерал-майор Головного управління розвідки рф Авер'янов, а також співробітник ГРУ Денис Сергєєв, його підозрюють в отруєнні Сергія Скрипаля у Великій Британії. Слід ГРУ знайшли і в бізнесі Скворцова. Протягом кількох років одну із його компаній контролював відставний полковник.

За словами адвоката чоловіка, він не вважає себе винним. Суд над ним триватиме майже місяць, а деякі засідання, через чутливу безпекову інформацію, будуть проводитися за зачиненими дверима. Якщо його визнають винним, Скворцову загрожує 4 роки в'язниці. Лише кілька місяців тому у Швеції закінчився суд над іншими російськими шпигунами. Колишнім агентом найтаємнішої розвідувальної служби Швеції Пейманом Кіа та його братом. Пейман отримав довічне ув'язнення, його молодший брат - майже 10 років за гратами.