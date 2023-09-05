Дрони, авіація та артилерія. росіяни не припиняють спроби прорвати нашу оборону на Авдіївському напрямку. Одну з ділянок фронту тут тримає 53 бригада імені Володимира Мономаха. Її бійці відзначають, що ворог помітно видихся під час безперервних штурмів, але розраховувати хоча би на тимчасове затишшя хлопцям не доводиться. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук побував на лінії фронту біля Авдіївки. Його репортаж - далі.

Що ближче до фронту, тим більше швидких на дорозі. Бої на Авдіївському напрямку то затихають, то спалахують з іще більшою інтенсивністю. З Євгеном ми прямуємо в сторону села Первомайське поблизу окупованого Донецька. За кілька кілометрів від передової військовий радить вдягнути шоломи, адже навіть швидкість не рятує від російських дронів.

Передова проходить по самому Первомайському. росіянам вдалось закріпитись на околицях села. Пересторога Євгена щодо безпілотників - не безпідставна. Вони тут скрізь. Цей саморобний російський снаряд з дрона-камікадзе лише дивом не досяг цілі - квадрокоптер збили, а до небезпечного вантажу хлопці підходити не ризикують.

Артилерія - це ще одна проблема наших оборонців. Російські гармати під Первомайським працюють без упину. Поки ж відносно тихо, Віктор проводить екскурсію цим колись заможним і затишним селом. Місцевих тут вже давно немає, власне , як і самого села - воно все в руїнах.

Росіяни в Первомайському знищили навіть те, що здавалося б було їм рідним по духу - місцеву церкву УПЦ. Судячи з молитовників та написів на іконах, службу тут правили російською. Та й молилися не лише православним святим…

Мило замість піни, одноразовий станок та шматок розбитого дзеркала. Зранку Максим поспішає привести себе до ладу. Він - офіцер, а значить має бути прикладом для свої бійців. Хоча в таких умовах навіть помитися - справжня вдача, каже Максим - штурм росіян може початись будь-якої секунди.

Максим - військовослужбовець 53 ОМБР ім. Володимира Мономаха:

Відчувається, що арти стало менше, особового складу …таких ось дій, більш сміливих, але сюрпризи є… У нас сьогодні бойова готовність - ми повинні всі протитанкові засоби підготувати бо попре техніка …ну і таке періодично буває.

Сергій готує свій Браунінг до роботи. Під час штурмів росіян його задача - відсікати ворожу піхоту. І він з цим справляється. Чоловік запевняє: американський крупнокаліберний кулемет - для окупантів найкраще заспокійливе.

Так Сергій відпрацьовує позиції окупантів в місцях можливого скупчення піхоти. До роботи кулемета одразу підключається й артилерія. Цю самохідну артустановку бійцям 53 бригади допомогли створити волонтери. Вона - симбіоз легкоброньованого радянського тягача, та протитанкової гармати Рапіра. САУ маневрена, а головне - дуже влучна …

В бік окупантів Олександр вправно відправляє снаряд за снарядом. Хоча іще півтора року тому він був завучем 15-го Чернігівського ліцею, і в армії ніколи не служив. На фронт педагог пішов добровольцем наприкінці березня 2022-го.

Олександр - військовослужбовець 53 ОМБР ім. Володимира Мономаха:

Воюю в першу чергу за захист своїх рідних, за захист своєї землі …я дуже часто проїжджав по Україні - красива країна, і те, що роблять орки з країною …душа болить і більшість хлопців воює за Україну, за свої сім' і за те, щоб не бути в окупації.

Цим мужнім чоловікам росіяни не залишили іншого варіанту, як боротись, іноді навіть з останніх сил. Учителі, менеджери, аграрії, механіки - за півтора року війни вже стали справжніми воїнами, які ворогові не віддадуть ні метра Української землі.