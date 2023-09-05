Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Мали успіх у напрямку Новоданилівка, Новопрокопівка і закріплюються на досягнутих рубежах. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів директор Українського центру безпеки та співробітництва, військовий експерт Сергій Кузан.

"На півдні в районі Роботиного є просування, зараз завдання наших Сил оборони - розширити плацдарм вклинення, щоб можна було зайти в цю другу лінію, щоб не турбуватися про резерви і розвивати наступ. По флангах іде розширення плацдарму.

Окупанти реагують - перекидають свої десантно-штурмові підрозділи з Херсонського напрямку, з Луганського напрямку. Перекидають на фланги, щоб стримати наше просування.

У найближчі тижні будуть продовжуватися затяжні бої, це ще не вихід на оперативний простір, але ініціатива належить українській стороні...

Протягом девяти місяців окупанти будували інженерні споруди. Ми спостерігали складні інженерні роботи. Окупанти обрали тактику зариватися в землю. Це також видно по діям окупанта, який найбільше число своєї піхоти залишає на півдні, а саме техніку застосовує на півночі...

Так, 31 танк "Абрамс", можливо, не цілою партією, а частинами - по 10 одиниць - буде доставлений на фронт. Звичайно ж будь-яка броньована техніка це значне підсилення для наших піхотних підрозділів, тому що штурмувати будь-яку позицію, будь-яку посаду під прикриттям броні і танкової гармати - значно спрощує справу.

Однак розраховувати на те, що ці три десятки одиниць вирішать ситуацію на фронті - нам не варто. Повинні ставитися до них як до придатку до наших штурмових підрозділів. Наразі іде прогризання лінії фронту, де масове застосування танків неефективне", - розповів Сергій Кузан.