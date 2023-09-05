У салоні авто бійці знаходять безліч важливих речей - від смаколиків до гуми на колеса.

Машина швидкої допомоги на фронт - за дитячий малюнок. Дітлахи з села Великий Рожин, на Івано-Франківщині, своєю творчістю привернули увагу до війни британських волонтерів. Іноземці натрапили на дитячі малюнки про війну і вирішили допомогти українському війську. Наша редакція слідкувала за передачею автівки швидкої. Тож, де працюватиме автомобіль? Про все далі в сюжеті.

Богдан оглядає карету швидкої, запарковану на шкільному подвір'ї села Великий Рожин. Військовослужбовець у відставці каже: ця машина дуже потрібна для порятунку життів його побратимів на передовій.

Богдан Глібчук, військовослужбовець у відставці:

Швидких у нас не було. Це все базувалося тільки на медиках взводів. А медики швидкої доставляють у відповідне місце, де є більше спеціалістів і це залежить від швидкої, щоб доставити вчасно до хірурга, до відповідних фахівців в госпіталь.

Віктор повернувся з фронту до рідного села лише кілька тижнів тому. Нині відновлюється після контузії. Каже: на весь батальйон у них єдина автівка - старенька й малогабаритна. Про таку, сучасну швидку, каже - давно мріяли.

Боєць зізнається: його розриває від гордості. Адже цю швидку для його батальйону допомогли придбати діти з рідного села!

Віктор Глодов'юк, військовослужбовець:

Дякую діткам нашим, що нам допомогли, і вона поїде туди…

Уже багато місяців маленькі горяни розфарбовують гільзи й тубуси від протитанкових ракет, та продають, аби допомагати захисникам. Ідея перетворювати відходи війни на арт-об'єкти належить їхній учительці.

Василина Никифорак, керівниця проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Почалося із того, що ми почали малювати, почали проводити зустрічі військовослужбовців, вони приходили до нас, розказували про себе. Наш військовий приїхав із передової і десь так в розмові каже - була би у нас машина швидкої допомоги, у нас би було більше врятованих …

Допомогти односельчанам-захисникам сталою метою для юних художників.

Анатолій, учасник проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Я хочу, аби ця робота (тримає її в руках) пішла на кошти і допомогла нашим ЗСУ, що ми виграли цю війну.

Шестикласниця Надія свою роботу присвятила молодому воїну та його дівчині. Закохану пару школярка зобразила у вигляді двох ластівок.

Надія, учасниця проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Він був на війні, і його наречена чекала його вдома, аби він повернувся живим.

Наталія Сащук, вчителька дитячої художньої школи ім. Івана Брошкевича:

Діти малювали роботи із особливою увагою з особливим трепетом. Тому що вони розуміли, що ці роботи в майбутньому, якщо Бог поможе, будуть продані і будуть йти на допомогу для наших ЗСУ.

Марія Михайлишин, директорка дитячої художньої школи ім. Івана Брошкевича:

Діти хотіли показати свої враження, емоції, енергетику. Передати нашим воїнам у цих своїх роботах.

Фото дитячих робіт у соцмережах побачила односельчанка, що вже багато років живе в Лондоні. Жінка поділилися творчістю школярів із британськими волонтерами. Ті вирішили виставити кілька робіт на благодійний аукціон. А нещодавно британці завітали до України, аби передати дітям те, про що вони мріяли - карету швидкої допомоги для бійців-односельчан.

Василина Никифорак, керівниця проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва:

Ми не були готові, що нам так зразу дадуть швидку, і коли був дзвінок, що за два дні зустріньте у Львові швидку,знаєте, діти одні плакали, одні раділи, не вірили що це є.

Бійці, для яких призначена ця машина, нині боронять країну на Запорізькому напрямку. У лавах батальйону служать вихідці з Великого Рожина та багатьох інших навколишніх сіл.

Я не з цього села, але я приїхав підтримати діток. І подякувати, що висилають машину для нашого батальйону.

Машину на південь горяни вирішили доправляти самі. Та спершу завантажують її смаколиками та необхідним медичним приладдям.

Іван Фазан, головний лікар Косівської центральної районної лікарні:

З порожніми руками на війну ніхто не їде. Передаємо в першу чергу реанімаційну сумку.

Аби автівка добре працювала, її перед відправленням освячують.

Запорізька область. Місце призначення. Жителів Великого Рожина зустрічають військовослужбовці.

Діткам, які там теж допомагають, переймають і привчаються допомагати, дуже велика їм подяка.

Лікар медпункту з позивним "Костолом" оглядає спецтранспорт. Каже, всередині машина простора - тут, на Півдні, для неї неодмінно знайдеться робота.

Позивний "Костолом", лікар медпункту:

Машини вони потрібні і на війні це машини те, як от розхідний матер. Десь мотор, десь колесо, десь щеплення згоріло і машина не їздить.

Позивний "Кремінь", військовослужбовець:

Нам швидкі потрібні, вони рятують життя наших бійців і це дуже необхідна машина. Це дуже підтримує наших бійців, коли вони знають, що їх чекають, їх підтримують і їх чекають з перемогою.

У салоні авто бійці знаходять безліч важливих речей - від смаколиків до гуми на колеса. А ось дещо особливе - діти передали захисникам свої малюнки.

Василина Никифорак, керівниця проєкту "З любов'ю до України: від війни до мистецтва":

Наприклад, такий гарний котик, але він живе під синьо-жовтим мирним небом. Таке чисте небо синьо-жовте так само воно відображає, що ми хочемо жити в мирній Україні.

Позивний "Довбуш", військовослужбовець:

Ми їх берем з собою безпосередньо на позиції. І розумієш, що тобі є за що, є для кого боротися.

Тим часом маленькі горяни продовжують малювати. Тепер у них нова мета - придбати пікап для своїх односельчан на фронті.